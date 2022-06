Unomattina, Maria Soave sul rapporto con Ossini: “Quello che si vede in onda…”

Maria Soave parla del collega di Unomattina Estate: “Quella che si vede in onda è una sintonia vera”

Unomattina Estate è uno dei programmi di punta di Raiuno. Quest’anno fa compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai dalle 9:10 a mezzogiorno. Tanti sono i temi trattati dalla nuova coppia di conduttori formata da Maria Soave, giornalista del Tg1, e da Massimiliano Ossini. La conduttrice della trasmissione di Rai1 ha parlato del rapporto con il collega in un’intervista al RadiocorriereTv:

“Sono felice, sta andando bene, innanzitutto tra di noi. Quella che si vede in onda è una sintonia vera di due persone che si sono trovate subito simpatiche, che lavorano insieme, collaborano e si scambiano idee”.

La giornalista dice di voler imparare da Ossini l’amore assoluto che ha per la natura perché quando parla dell’ambiente lo fa con impegno civile. Lei ammette sorridendo di non avere molta dimistichezza nemmeno con le piante di casa.

La conduttrice del programma di Rai1: “E’ un’occasione per allargare lo sguardo”

Per Maria Soave quella di Unomattina Estate è una sfida stimolante ma non meno faticosa come ha ammesso anche Massimiliano Ossini. La giornalista del Tg1 vuole divertirsi e dimostrare a se stessa di riuscire a trattare anche argomenti a cui non è abituata:

“E’ un’occasione per allargare lo sguardo. Prima di iniziare mi sono detta: non sarò perfetta ma mi impegnerò, mi divertirò e imparerò delle cose”.

Se, durante la diretta, dovessero capitare degli imprevisti farà un sorriso, chiederà scusa e andrà avanti.

Maria Soave e i ricordi più belli delle estati passate: “Sono legati alla mia infanzia”

La giornalista del Tg1 ammette di essere molto insicura e le capita di sentirsi un gradino sotto gli altri. In compenso ha un grande pregio: è molto generosa. I ricordi più belli delle estati passate sono legate alla sua infanzia e, in particolare, a Diamante in Calabria dove i suoi genitori hanno comprato una casa quando la mamma era incinta di lei: “Mio padre non c’è più da tre anni e quello è autenticamente il luogo del cuore”. L’appuntamento con Unomattina Estate è dal lunedì al venerdì, dalle 9:10 a mezzogiorno, su Rai1.