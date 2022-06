Unomattina Estate, Massimiliano Ossini porterà la rivoluzione: “La novità…”

Massimiliano Ossini anticipa tutti i nuovi spazi del programma: “Cercheremo di far sognare i telespettatori”

Ci siamo, manca soltanto un giorno al ritorno dello storico Unomattina Estate che però quest’anno si presenterà più rinnovato che mai. E la vera rivoluzione è il conduttore Massimiliano Ossini, affiancato da Maria Soave, già volto noto per Linea Bianca e Kalipè. Prima del debutto Ossini si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette anticipando come sarà l’edizione di quest’anno. Per cominciare la trasmissione cambia anche nella messa in onda, iniziando alle 9:10, perché prima ci sarà un approfondimento del TG1. Ecco dunque che poi inizierà la versione estiva di Unomattina che quest’anno avrà due spazi. Il primo farà da ponte tra l’informazione precedente e l’intrattenimento della seconda parte. Massimiliano annuncia:

“La novità è che cercheremo di parlare tanto con le immagini, di far sognare i telespettatori portandoli spesso fuori dallo studio per regalare una finestra sulle nostre bellezze naturali e architettoniche”.

Il nuovo conduttore di Unomattina Estate e il nuovo taglio alla trasmissione: “Approfondirò temi ambientali”

Oltre alle novità fin qui annunciate altre attendono i telespettatori di Rai1. A proporle sarà Massimiliano Ossini che svela di essere stato chiamato e scelto anche per la sua vicinanza alle tematiche ambientali.

“Ci sarà uno spazio dedicato ad importanti temi ambientali che approfondirò pure con professionisti in studio, dando loro un taglio giornalistico”

racconta. Spazio poi anche ai giovani che Massimiliano cercherà di coinvolgere in ogni modo possibile. Il primo tra questi saranno ovviamente i social, al giorno d’oggi strumento fondamentale e impossibili da non considerare. Ossini è pronto, ad esempio, a postare stories e clip del programma sui social media.

Il rapporto tra Massimiliano Ossini e la nuova conduttrice: “Ci fideremo a vicenda”

Dovrà fare un grande sacrificio il nuovo conduttore di Unomattina Estate ma non gli pesa per niente. Accanto a lui arriverà Maria Soave, giornalista del TG1, che Ossini non aveva mai conosciuto prima. Tuttavia il conduttore racconta che fin dalla prima riunione tra i due c’è stato un ottimo feeling professionale.

“Ci fideremo a vicenda delle nostre esperienze, la sua nell’attualità e la mia sul green”

conclude Massimiliano.