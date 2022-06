Unomattina Estate, la paura di Massimiliano Ossini: “Spero di non fare…”

Il conduttore teme i ritardi: “Spero di non fare corse per arrivare in studio”

Niente vacanze per il momento, ma a Massimiliano Ossini difficilmente sarebbe potuta andare meglio di così. Il presentatore infatti ha scelto di rinunciare alle ferie per accettare una proposta particolarmente allettante: la conduzione di Unomattina estate. Parliamo di uno dei programmi più importanti della tv italiana, una sfida che Ossini non poteva non prendere in considerazione le ferie per questo potranno attendere. Intervistato dal settimanale Vero TV il conduttore ha raccontato come si è approcciato a questa grande avventura, con un momento prima della puntata che è ormai divenuto un rito:

Il modo migliore per ricaricarmi di energie e sgomberare la mente prima delle puntate è quello di concedermi una bella corsetta di venticinque minuti. Spero di mantenere fede a questo impegno e di non fare corse per arrivare in studio

Unomattina estate, Massimiliano Ossini anticipa: “Ecco che edizione sarà”

L’avventura al timone di Unomattina estate per Massimiliano Ossini è un’opportunità veramente ghiotta. Il pubblico si è abituato a vederlo scalare le montagne più spettacolari, ma a modo suo guidare uno dei format storici del primo canale è una sfida ugualmente importante. Intervistato dalla rivista Vero TV il conduttore quarantatreenne ha anticipato: “Sarà un contenitore pronto a raccontare l’attualità italiana e quella internazionale. Cercheremo di focalizzarci soprattutto su notizie positive perché ne abbiamo bisogno” – ha spiegato Ossini riguardo alle tematiche del programma – . Uno sguardo invece sarà rivolto anche al pubblico giovanile, che a detta del padrone di casa, potranno dare un’occhiata alla tv prima di andare al mare.

Massimiliano Ossini rivela: “Ecco che consigli mi danno i miei figli”

Nei giorni scorsi il noto presentatore ha toccato anche temi più personali, svelando anche quale sia il rapporto con i suoi piccoli. Dopo aver confessato di aver rischiato la vita durante una scalata, Ossini ha spiegato come il giudizio dei suoi bimbi cambi a seconda della proposta: “Se mi vedono scalare vette pericolose divento il loro eroe, se parlo di argomenti lontani da loro divento noioso” – ha ammesso il conduttore di Unomattina estate al settimanale Vero TV – . Quello che è certo è che per arrivare a condurre un programma di questo calibro, non si può essere poi così noiosi.