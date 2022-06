Massimiliano Ossini, racconto shock sul passato: “Ho rischiato la vita”

UnoMattina Estate, il racconto scioccante del conduttore: “In montagna se sei da solo rischi la vita”

Massimiliano Ossini è ormai un volto noto e amato di Rai1 per anni ha condotto diverse edizioni di Linea Bianca ed ora è approdato nel mattino al timone dello storico programma di Rai1 insieme alla giornalista Maria Soave. E per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gente ha rivelato di essere uno sportivo molto attento alla natura ed all’alimentazione e soprattutto un grande appassionato della montagna. Tuttavia, ha anche messo in guardia sul fatto che scalare delle vette non è semplice ma bisogna essere adeguatamente attrezzati ed equipaggiati. Il conduttore ha confessato:

“La montagna ha acceso un faro sulla mia vita e sul senso dei rapporti umani. A me sta insegnando moltissimo, lo spirito di fare squadra, di creare un team. In certe condizioni estreme se sei da solo rischi la vita.”

Massimiliano Ossini svela sul suo programma: “Cerco di fare una tv sobria e non urlata”

Dal 6 giugno il conduttore con Maria Soave conduce il programma di Rai1 dalle 9.00 alle 12.00. Durante l’intervista il conduttore ha fornito delle anticipazioni su Estate in diretta parlando addirittura di rivoluzione: “Parleremo molto di ambiente e sulla guerra in Ucraina daremo consigli legati all’aspetto economico” Mentre sul suo modo di condurre ha aggiunto:

“In 22 anni di carriera, ho sempre cercato di fare un tv sobria, non urlata. Mi ispiro ai grandi presentatori del passato-Mike Bongiorno, Corrado e Fabrizio Frizzi- e mi piace entrare in punta di piedi nelle case delle persone informando con garbo.”

Ossini non si sbilancia sul suo futuro professionale, non conferma ne smentisce le voci di un suo possibile arrivo a UnoMattina a settembre, dicendo che non c’è nulla di certo. E su cosa gli piacerebbe condurre svela di preferire i quiz.

Il conduttore di Unomattina Estate confessa: “La mia famiglia è la mia priorità”

Infine Massimiliano Ossini si è sbilanciato anche sulla sua vita privata: “La famiglia è sempre stata una mia, nostra, priorità. Certo non è semplice. Questa estate io lavorerò ininterrottamente a Roma tutta la settimana e li raggiungerò nei weekend.” Il conduttore infatti da più di trent’anni è sposato con la moglie Laura ed hanno tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni.