Unomattina, Ossini e la malattia di Rodolfo Laganà: “Si è scoperto che…”

Massimiliano Ossini intervista Rodolfo Laganà: “Hai scoperto di soffrire di sclerosi multipla…”

E’ stato Rodolfo Laganà il protagonista dell’intervista che il conduttore di Unomattina Estate ha fatto nell’ultima parte della puntata di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, andata in onda, come da tradizione, dalle 9.00 a mezzogiorno circa. Introducendo il delicato argomento con il suo ospite, Ossini ha detto: “Qualche anno fa hai scoperto che sei affetto da sclerosi multipla ma, nonostante tutto, sei riuscito ad ironizzare sulla tua malattia nel tuo spettacolo teatrale…”. La risposta dell’attore, intervenuto in collegamento da casa, è stata:

Nel mio spettacolo ho dichiarato per la prima volta il mio male, l’ho fatto con ironia perchè essere ironico mi aiuta molto.

“L’ironia mi è di aiuto nel sopportare non solo la mia malattia ma anche qualunque altra cosa” ha specificato inoltre Rodolfo. “Le persone che affrontano una malattia come fai tu, sono un esempio per chi scopre di esserne affetto” ha commentato il conduttore. “Soffro di questa malattia da quasi dieci anni ormai, i primi tempi non è stato facile, ho avuto dei momenti di disperazione” non ha nascosto Laganà.

Unomattina Estate, Rodolfo Laganà e la sua carriera: “La mia vita cambiata grazie a Proietti”

Parlando, invece, degli inizi della sua carriera, l’ospite di Massimiliano Ossini ai microfoni del programma estivo del mattino di Rai1 (ieri finito al centro di una polemica) ha dichiarato: “Ho fatto il provino per la scuola di Gigi Proietti nel 1979 e lì la mia vita è cambiata […] Lì è cominciato tutto per me ed è stata un’avventura meravigliosa, piena di momenti di grande gioia”.

Fare l’attore è sempre stato ed è ancora lo scopo della mia vita

ha aggiunto inoltre.

Rodolfo Laganà a Unomattina: “Ecco a quale dei miei personaggi è più affezionato mio figlio”

Infine, tra una domanda e l’altra, ai microfoni del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave l’attore ha parlato del figlio, rivelando che il personaggio che ha sempre amato di più tra quelli da lui interpretati è un filosofo rimasto bloccato nel raccordo anulare: “Quel personaggio aveva una filosofia secondo me molto interessante, perchè era basata sul recupero del tempo libero” ha rivelato.