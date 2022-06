Unomattina in famiglia chiude domani. Muccitelli-Timperi-Setta fanno una gag

La gag dei conduttori di Unomattina in famiglia all’inizio della puntata di oggi

E’ andata in onda oggi, 4 giugno, la penultima puntata stagionale del fortunato programma del sabato e della domenica di Rai1 condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, i quali, dopo essere apparsi, come da tradizione, per un’anteprima durata pochi minuti, sono tornati poco dopo con l’inizio ufficiale del programma. Entrando in studio per la seconda volta, hanno quindi salutato di nuovo i telespettatori, e Tiberio, ironizzando su ciò, ha detto: “Ma non ci eravamo già visti?”. A rispondere è stata Monica che gli ha detto: “E ora ci rivediamo!”.

L’appello di Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli: “Sosteniamo Operazione Pane”

Nella breve anteprima alla quale abbiamo accennato nel paragrafo precedente, i conduttori di Unomattina in famiglia hanno fatto invece un appello invitando tutti i telespettatori a sostenere ‘Operazione Pane’, la campagna di raccolta fondi promossa dall’Antoniano di Bologna: ogni anno l’Antoniano, lo ricordiamo, nel periodo di messa in onda dello Zecchino d’Oro lancia una maratona benefica per aiutare le mense francescane che quotidianamente, in tutta Italia, sfamano a pranzo e a cena i poveri. Ora, con lo scoppio del conflitto nell’Est Europa, Operazione Pane aiuta anche e soprattutto la popolazione dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Per avere informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Antoniano, dove sono riportate ovviamente le indicazioni su come fare delle donazioni.

Squadra che vince non si cambia: i conduttori di Unomattina in famiglia riconfermati per settembre

Ora non resta che attendere l’ultima puntata dell’edizione 2021/2022 di Unomattina in famiglia, come le precedenti premiata dagli ascolti, motivo per il quale tutti e tre i padroni di casa sono già stati confermati anche per l’edizione successiva, che partirà attorno alla metà di settembre (le date ufficiali dovrebbero essere sabato 17 e domenica 18, ma attendiamo la conferma).