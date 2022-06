Uomini e Donne: Maria De Filippi ha fatto fuori Gemma Galgani? La verità

Maria De Filippi non inviterà più in studio a Uomini e Donne la popolare dama? La smentita

Gemma Galgani negli ultimi mesi della messa in onda di questa edizione del dating show è stata messa un po’ in ombra, tanto da far indurre i telespettatori a pensare che magari nella prossima edizione potrebbe non essere più confermata nel parterre femminile. Sarà davvero così? A smentire questa illazione ci ha pensato poco fa l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover: “Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione…” E ovviamente continueranno anche gli scontri con la sua rivale di sempre, Tina Cipollari, la quale non ha mai perso tempo per metterla in difficoltà.

Gemma Galgani pronta ad abbandonare il dating show? Ecco come stanno le cose

In questi ultimi mesi sono circolate anche diverse indiscrezioni sui social e sulla carta stampata di un presunto ritiro della dama, la quale si sarebbe scocciata di andare a Uomini e Donne alla ricerca spasmodica del principe azzurro. E anche su questa illazione la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha voluto smentire seccamente, asserendo che la dama, la quale è finita al centro dei rumor per il suo futuro in Tv, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il programma quotidiano di Canale 5. Per tale ragione anche nella prossima edizione i telespettatori la ritroveranno seduta nel parterre femminile, come da tanti anni a questa parte: “Nessun abbandono e ritirata per Gemma…”

Uomini e Donne, prossima edizione, quando torna in onda su Canale 5: la popolare dama ancora protagonista

E per chi si chiedesse in questi giorni quando tornerà in onda il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la risposta è presto detta. Le registrazioni del programma inizieranno con tutta probabilità già a partire da fine agosto. E per quanto riguarda invece la messa in onda della trasmissione su Canale 5 è facile ipotizzare che la prima puntata potrebbe essere fissata per metà settembre proprio quando inizierà la garanzia di Mediaset. Ovviamente i telespettatori ritroveranno i loro preferiti in studio, tra i quali l’immancabile Gemma Galgani, che spera sempre di trovare l’uomo della sua vita una volta per tutte dopo tante delusioni.