VIDEO Lorena Bianchetti caduta in mare mentre registrava A Sua Immagine

Piccolo incidente per la conduttrice di A Sua Immagine durente la registrazione in esterna

Ha quasi fatto un bagno in mare senza volerlo Lorena Bianchetti durante le riprese di una delle puntate dell’edizione estiva del suo programma che, a differenza della versione invernale, il sabato pomeriggio va in onda da location esterne. La conduttrice si trovava a Marsala, in provincia di Trapani, a bordo di una barca, quando è successo il fattaccio, come raccontato oggi da Davide Maggio: come si vede nel video che abbiamo allegato nel secondo paragrafo, Lorena si è avvicinata al bordo della barca prima in piedi e successivamente sedendosi per toccare l’acqua. A quel punto è però scivolata, ma non è finita del tutto in mare poiché ha mantenuto la presa con la barca, aiutata anche dalle persone che erano a bordo con lei, che l’hanno aiutata a risalire.

“E’ un inizio stupendo”, Lorena Bianchetti ironizza dopo essere scivolata dalla barca

“Finisco di raccontare la storia, poi mi tuffo e mi immergo” ha detto scherzosamente la conduttrice di A Sua Immagine ai suoi collaboratori prima di finire realmente con metà del corpo in acqua. “Scivolo! Avvicinati! Sto scivolando! Avvicinati!” ha poi detto ad uno di loro dopo la caduta, afferrando le loro mani e temendo di finire completamente sott’acqua. Alla fine, tornata a bordo, è scoppiata a ridere commentando: “Questo è stato un inizio stupendo!”. E lei stessa ha pubblicato il video sui social, come ha scritto Davide Maggio (per vedere il video basta cliccare sulla frase colorata, alla quale lo abbiamo collegato tramite link).

“Scivolo”, l’ironia della conduttrice di A Sua Immagine sui social

Sul suo profilo instagram ufficiale Lorena Bianchetti, pubblicando il video della ‘quasi’ caduta in mare, ha scritto come stato “Scivolo!”, allegando l’emoticon di una faccina che ride. Ovviamente i fans si sono scatenati con i commenti, divertiti dall’accaduto. Insomma, un mezzo bagno nel mare di Marsala durante la registrazione di A Sua Immagine per lei e, visto le temperature altissime di questi giorni, sarà stato sicuramente anche piacevole!