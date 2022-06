Vittorio Brumotti, novità a Paperissima Sprint: “Mi vedrete trasformato”

Paperissima Sprint Estate: “Mi vedrete con i tacchi alti da donna” anticipa il conduttore

Tutto è pronto per il ritorno di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Anche quest’estate, infatti, la versione estiva di Paperissima terrà compagnia ai telespettatori di Canale5 fino a settembre. Seguito da intere generazioni, e graditissimo in particolar modo dai bambini, questo programma ogni anno è garanzia di successo. E siccome squadra che vince non si cambia, anche quest’anno al timone della trasmissione ci sarà Vittorio Brumotti con il Gabibbo e le ex veline Shaila e Mikaela. Cosa aspettarsi dalla nuova edizione? Intervistato dal settimanale Grazia Brumotti dice:

“Mi vedrete con i tacchi alti da donna. Mi trasformo, faccio gag. Saper accettare ruoli diversi è utile per non rischiare di montarsi la testa. Cerco sempre di restare con i piedi per terra”.

Vittorio Brumotti e il rapporto con i colleghi del programma: “Ci divertiamo molto”

Abituati a vederlo per quasi 9 mesi l’anno tra spacciatori, delinquenti e in mezzo al pericolo, quando arriva l’estate i telespettatori tirano un sospiro di sollievo. Per qualche mese il pubblico affezionato di Striscia la notizia, e il particolare di Brumotti, può dormire sonni tranquilli. Eppure nel corso dell’intervista l’inviato spiega di non sentire troppo la differenza. Anche a Striscia, infatti, nonostante i pericoli che corre ama non prendersi sul serio. Certo, a Paperissima Sprint Estate è merito anche della squadra che lavora al programma se Brumotti riesce a fare ancora un sorriso in più. Non solo non ha mai litigato con le veline ma aggiunge:

“Ci divertiamo molto. Lo staff, dagli autori ai costumisti, mi coccola”.

Nessuna paura per il conduttore di Paperissima Sprint: “La mia vita è sempre stata a rischio”

Dopo tutte le botte prese nel corso delle edizioni di Striscia la notizia, e in particolar modo quest’anno, il pubblico continua a chiedersi se ne valga la pena. Per Vittorio Brumotti sì. Non solo perché è innamorato del suo lavoro, ma soprattutto perché l’inviato ha un innato senso di giustizia e aiuto verso il prossimo. E alla domanda se senta mai paura Brumotti risponde: