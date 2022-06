Vladimir Luxuria, parole durissime di Laura Maddaloni: “Mi ha screditata!”

“Mi ha screditata! Non lo accetto”: Laura Maddaloni attacca l’opinionista dell’Isola

Durante un reality show è impensabile che si possa andare sempre d’amore e d’accordo con i temibili opinionisti. E’ quello che è successo con Laura Maddaloni i cui rapporto con l’opinionista Vladimir Luxuria non sono stati affatto teneri e distensivi, anzi, tutt’altro, come ha dichiarato l’ex concorrente in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Mi ha screditata, non lo accetto! Un concorrente che combatte contro un’opinionista? Mai visto”. E purtroppo i loro rapporti non sono migliorati una volta che Laura se n’è tornata in Italia dopo essere stata eliminata al televoto.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non si è ancora chiarita con Vladimir Luxuria

Purtroppo Laura Maddaloni non si è ancora chiarita con l’opinionista dell’Isola dei Famosi, come ha raccontato nell’intervista al sopracitato settimanale: le ha detto che rosica e secondo lei ha fatto uno scivolone quando ha parlato a livello personale. Le scuse, si sa, si ottengono in tanti modi e “ci sono rimasta male” quando Vladimir ha fatto le smorfie come se fosse contenta della sua sconfitta. “Mi è scaduta” ha chiuso, facendo poi i complimenti a Nicola Savino per il suo essere ironico, che non si accanisce mai sui concorrenti, e che ha sempre la battuta pronta.

Laura Maddaloni svela un retroscena: “Successo un fatto privato che riguarda la famiglia”

Prima che partisse per L’Isola dei Famosi, è successo qualcosa e a svelarlo è la moglie di Clemente Russo: è successo un fatto privato che riguarda la loro famiglia, e la situazione è molto particolare. Nessuno della famiglia se l’è sentita di esporsi pubblicamente, ma ci ha tenuto a ribadire che non ha affatto litigato con Marco Maddaloni, che sono in buoni rapporti, e com’è normale che sia ci sono stati alti e bassi. Anche lei, con Clemente, va d’amore e d’accordo, ma discutono tutti i giorni. Infine secondo lei suo marito ha pagato lo scotto del suo carattere forte, dato che è solito avere un gigante buono. Dell’esperienza isolana, però, resta il fatto che si avvicina molto alla preparazione atletica prima di una competizione importante.