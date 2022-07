Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la non riconferma al GF Vip: “Sono serena”

Grande Fratello Vip: l’ex opinionista vuota il sacco dopo la sua esclusione

Ormai è ufficiale: le due opinioniste della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non è stata quindi riconfermata a sorpresa Adriana Volpe. Ma quest’ultima come l’ha presa? A quanto pare molto bene. Difatti nell’intervista rilasciata al settimanale Mio ha rivelato di essere assolutamente serena, nonostante tutto:

“Sono serena. Il Grande Fratello Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, poi come opinionista…”

Parlando proprio del ruolo che ha ricoperto nella scorsa edizione del reality non ha nascosto che è stato un vero e proprio privilegio.

Adriana Volpe esprime la sua opinione sulla sua ex collega: “La stimo molto”

Successivamente il giornalista del magazine Mio ha chiesto alla popolare conduttrice di esprimere una sua opinione sulla sua ex collega opinionista al Grande Fratello Vip, con la quale ha avuto in passato più di qualche dissidio. E la donna, che presto tornerà in Tv, ha subito voluto fare un’importante precisazione: “È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice…” La presentatrice non ha poi nascosto di essere rimasta in contatto con Sonia Bruganelli: “Se ho più sentito Sonia? Sì certo…” Insomma pare che le due, dopo aver discusso più volte nei mesi scorsi, abbiano finalmente sotterrato l’ascia di guerra.

La conduttrice lontana dal GF Vip: “Mi concentrerò sulla conduzione”

Quali sono quindi i piani futuri di Adriana Volpe adesso che non è stata confermata come opinionista del reality show vip condotto da Alfonso Signorini? A fare chiarezza ci ha pensato lei stessa sull’ultimo numero del magazine Mio, asserendo che tornerà finalmente alla conduzione:

“Maurizio Costanzo ha detto che dovrei concentrarmi sulla conduzione. Lui ha fatto un’analisi precisa. E’ giusto tornare alla conduzione….”

La presentatrice ha considerato questo consiglio molto prezioso, confermando ancora una volta che d’ora in poi si concentrerà esclusivamente sulla conduzione, visto che è anche quello che sa fare di più. Si ricorda che in base a diverse indiscrezioni pare condurrà il programma In e Out (le registrazioni dovrebbero essere già iniziate).