Adriana Volpe torna in tv? Svelato il programma che dovrebbe condurre

L’ex opinionista del GF Vip 6 alla conduzione di un programma? L’indiscrezione

Nelle scorse ore è stata svelata un’indiscrezione clamorosa su Adriana Volpe, dopo che è stata lasciata a casa da Alfonso Signorini, poichè a prendere il suo posto come opinionista nel seguitissimo reality show che tornerà a settembre sarà Orietta Berti. La nota presentatrice stando a The Pipol condurrà In&Out un programma simile a Selfie – Le cose cambiano. A quanto pare nel cast ci dovrebbero essere anche due volti noti, ovvero Federico Fashion Style e Valeria Marini.



La presentatrice lavorerà per un’altra emittente televisiva? Ad affiancarla due volti noti

Dopo le critiche dei numerosi spettatori del Grande Fratello Vip per la scelta di non far ricoprire ad Adriana Volpe nuovamente il ruolo di opinionista, è stato diffuso un rumors sulla conduttrice su Instagram precisamente nella pagina The Pipol. Chiuse le parentesi con Tv8 e con il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri potrebbe essere alla conduzione della nuova trasmissione televisiva In&Out il cui obiettivo principale sarà quello di aiutare le persone a sentirsi al proprio agio. Ad affiancare l’ex moglie di Roberto Parli dovrebbero esserci invece il noto parrucchiere dei vip Federico Fashion Style per occuparsi delle trasformazioni, e Valeria Marini con una veste inedita. Stando a quanto si evince, le riprese del format in cui il protagonista di ogni puntata si racconterà senza filtri, inizieranno proprio oggi negli studi di Gold Tv a Roma.

Adriana Volpe ha mandato una frecciatina al reality condotto da Alfonso Signorini?

Intanto di recente la conduttrice si è fatta sentire, dopo che sul web non sono mancate polemiche per la sua assenza nella nuova edizione del GF Vip. In particolare non si è fatta attendere la reazione dell’ex opinionista del reality show, dato che ha condiviso sui social un articolo riguardante il fatto che parecchi utenti della rete l’hanno difesa, rispondendo in maniera sarcastica: “Grazie grazie, per l’affetto che mi dimostrate sempre”. Sono stati numerosi coloro che hanno visto nelle parole dell’ex presentatrice de I Fatti Vostri una frecciatina rivolta al programma che vede al timone il direttore del settimanale Chi, per aver fatto notare che il pubblico preferiva vedere lei invece di Sonia Bruganelli nel seguitissimo programma.