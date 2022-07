GF Vip, Sonia Bruganelli confermata opinionista: la reazione di Adriana Volpe

Adriana Volpe non è stata riconfermata al GF Vip: polemiche e delusione

In questi giorni dopo diverse indiscrezioni, Sonia Bruganelli è stata riconfermata opinionista anche della nuova edizione del GF Vip, ma ad affiancarla con il suo stesso ruolo a sorpresa non sarà Adriana Volpe. A prendere il posto di quest’ultima infatti sarà Orietta Berti, e non sono mancate polemiche da parte dei fan del reality show. In particolare sono parecchi gli utenti della rete che sono rimasti delusi, della scelta di lasciare a casa l’ex volto de I Fatti Vostri.



Gli spettatori del reality show di Canale 5 protestano: arriva la frecciata dell’ex opinionista

La moglie di Paolo Bonolis nonostante avesse dichiarato più volte di non voler tornare nel reality show condotto da Alfonso Signorini, di recente c’è stato il suo inaspettato dietrofront, poichè a settembre 2022 i telespettatori la rivedranno al fianco del noto conduttore insieme a Orietta Berti. Dopo i numerosi commenti negativi dei fan del programma, Adriana Volpe ha ironizzato sui social. Quest’utlima in particolare non è rimasta in silenzio, a seguito dei numerosi messaggi ricevuti da parte di coloro che avrebbero voluto rivederla nella seguitissima trasmissione di Canale 5. Nello specifico la nota conduttrice ha condiviso un articolo di Gossipetv che ha il seguente titolo: “GF Vip uffcializza Bruganelli, tumulto web: valanga di critiche, Volpe difesa” e ha commentato in maniera sarcastica: “Grazie, grazie, per l’affetto che mi dimostrate sempre”. Seppur si è limitata a ringraziare i suoi sostenitori, la nota 49enne ha lanciato una chiara frecciatina alla produttrice televisiva per il fatto che il pubblico continui a preferire lei.

La moglie di Paolo Bonolis alle prese con un problema: “Questo sport mi sta ammazzando”

Intanto nella giornata di oggi, Sonia Bruganelli mentre si trova in vacanza si è lasciata andare a uno sfogo: “Tutto questo sport mi sta ammazzando. Ieri ho iniziato anche a zoppicare, ho le veschiche ai piedi, quindi insomma che vi devo dire, credo di abdicare per una mattinata lo sport. Ho bisogno di un po’ di tregua”.

Maurizio Costanzo invece nella sua rubrica del settimanale Nuovo ha espresso un suo parere sull’ex moglie di Roberto Parli, precisamente sul fatto che è alla ricerca di un posto nei palinsesti: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice. Dovrebbe avere più pazienza forse”.