Alba Parietti, racconto doloroso a Estate in diretta: “Ho sentito un vuoto”

L’ospite di Estate in diretta e l’amore per il fidanzato Fabio Adami: “Pensavo di dovermi accontentare”

Un’intensa e intima intervista è quella rilasciata da Alba Parietti oggi nella trasmissione del pomeriggio di Rai1. Sul finire della puntata Roberta Capua ha invitato la sua ospite a fare una chiacchierata tra donne. Tanti gli argomenti trattati dalla showgirl tra carriera, passato e amore. Sì, perché la Parietti ha ritrovato l’amore accanto al manager Fabio Adami che la sta rendendo davvero felice.

“Avevo pensato che la vita mi avesse dato tanto e che era arrivato il momento di accontentarmi”

ha detto la Parietti. Invece il suo attuale compagno, che Alba ha definito il grande amore della sua vita, è arrivato all’improvviso e le ha fatto ribattere il cuore. “Io dopo che ho perso i genitori ho sentito un grande vuoto nella mia vita” ha spiegato la Parietti. Vuoto che il suo attuale compagno è riuscito a colmare.

Alba Parietti ricorda gli attacchi del collega durante il programma: “Non mi dava fastidio”

Oltre al capitolo amore Alba Parietti, che recentemente ha commentato la separazione Totti-Blasi, ha parlato anche delle sue ultime esperienze televisive. Tra queste, in particolare, uno spazio è stato riservato a Tale e quale show dove con Cristiano Malgioglio ogni settimana c’erano polemiche e discussioni infinite. “Non mi dava fastidio” ha spiegato Alba a Estate in diretta ben consapevole di come funziona il mondo dello spettacolo. La Parietti ha detto che la polemica è il sale delle trasmissioni ma con Malgioglio non è successo nulla di grave. Tanto che i due si fanno grandi risate nel ricordare quante se ne sono dette.

La showgirl ne è sicura: “Se piaci a tutti in realtà non piaci a nessuno”

Insieme a Roberta Capua Alba Parietti ha parlato anche del suo carattere così schietto, diretto e sincero. La showgirl a Estate in diretta ha spiegato che non l’ha mai penalizzata ma anzi è stato il suo cavallo di battaglia. Ben consapevole di dividere spesso l’opinione pubblica Alba, sicura del fatto che piacere a tutti non sia elegante, ha aggiunto: