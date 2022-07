Alessandra Amoroso rompe il silenzio: “Mi è servito lo psicologo perché…”

La cantante salentina torna a parlare del concerto a San Siro

Lo ha sognato, atteso, desiderato, ora che è realtà Alessandra Amoroso rivela le emozioni dopo essersi esibita nel tempio milanese. Il concerto a San Siro della cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi è stato un successo incredibile. Intervistata dalla nota rivista TV Sorrisi e Canzoni Alessandra Amoroso ha raccontato a cuore aperto le emozioni della grande notte milanese, in cui migliaia e migliaia di fan inneggiavano e cantavano a squarciagola oltre dieci anni del repertorio dell’artista. Per preparare nel migliore dei modi l’evento di San Siro Alessandra ha voluto avvalersi anche di una importante presenza:

Nei giorni precedenti al concerto ho vissuto in un appartamento con il mio staff, al quale si sono aggiunti il mio parrucchiere, una ragazza che realizza video per me e la mia psicologa. Il supporto mentale oltre che fisico è stato fondamentale

Alessandra Amoroso commenta il grande evento: “Volevo che fosse un momento di liberazione”

Proseguendo poi l’intervista a TV Sorrisi e canzoni Alessandra Amoroso ha raccontato ulteriori dettagli ed emozioni dello storico concerto di San Siro. La cantante è stata la seconda donna che è riuscita ad esibirsi nel tempio della musica, a San Siro, dopo la immensa Laura Pausini. Ben 42.000 anime sempre pronte ad accompagnare Alessandra in quella che è stata la notte artistica più importante della sua vita: “Volevo che il mio primo stadio fosse un momento di liberazione totale. Tutta l’altra gente che era sul palco rappresentava una proiezione di me in formato gigante”.

L’artista ammette: “Ho avuto tantissima paura”

Una gran bella dose di emozione è immancabile se sai che stai per esibirti a San Siro, lo stadio che tutti i cantanti italiani sognano di riempire. Ed è con grande timore, ma di quello positivo, che Alessandra Amoroso ha vissuto l’avvicinamento all’evento di San Siro, come spiegato tra le pagine di TV Sorrisi e canzoni: “Di paura ne ho avuta tantissima, quando ho fatto le prove musicali a Roma pensavo davvero di non farcela”. E invece Alessandra ce l’ha fatta eccome, facendo segnare uno dei momenti più importanti della storia musicale al femminile in Italia. E parte di questo successo la cantante salentina ha voluto riconoscerlo anche a Maria De Filippi, che ha saputo dare dei preziosi consigli alla sua ex allieva prima della grande notte.