Alessandra Amoroso, retroscena su Maria De Filippi: “Mi ha detto…”

La cantante e il retroscena mai rivelato sulla conduttrice che l’ha lanciata

Alessandra Amoroso si prepara a vivere l’evento che ha sempre sognato. Il 13 luglio la celebre cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi canterà in un San Siro stracolmo, divenendo così la seconda cantante italiana a riuscire nell’impresa di esibirsi nel famoso stadio di Milano dopo Laura Pausini. E nel corso di una intervista rilasciata al magazine F la cantante originaria di Galatina ha rivelato tutte le proprie emozioni e anche qualche retroscena sorprendente. Uno di questi riguarda la sua mamma artistica Maria De Filippi, che l’ha lanciata ad Amici, format che l’Amoroso ha vinto nel 2009.

Maria per me è una grande mamma. Mi è sempre stata vicina anche da lontano, mi ha dato sostegno ma poi mi ha detto ‘Ok ora vai questa è la tua vita’. Lasciandomi come ogni madre anche sbagliare

le parole della cantante alla rivista.

Alessandra Amoroso esce allo scoperto: “Mi piacerebbe condividere la mia vita con un’altra persona”

Non solo tempo di musica. Alessandra Amoroso è pronta a riaprire anche le porte del proprio cuore, a distanza di due anni dalla fine della storia d’amore con il produttore musicale Stefano Settepani. La cantante pugliese, intervistata dal magazine F, si è detta pronta al grande passo, a patto che questa volta il gioco valga la candela: “Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta. L’amore non è delusione e lacrime, chi mi starà accanto dovrà essere un valore aggiunto” – ha spiegato l’artista lanciata da Amici – .

La confessione di Alessandra Amoroso: “Se non avessi fatto la cantante…”

Proseguendo l’intervista al magazine F la cantante si è lasciata andare ad altre confessioni. Dopo aver chiarito la recente polemica dell’autografo nella quale è rimasta inghiottita, Alessandra Amoroso ha ammesso che tipo di mestiere avrebbe potuto interessarle nel caso la musica non fosse finita nella sua vita: “Un lavoro in mezzo alla gente, anche il volontariato che già faccio con la mia onlus. O come quando facevo la barista o l’addetta alle vendite con mia sorella, era molto divertente” – le parole della cantante – .