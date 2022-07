Alessia Marcuzzi torna in tv con il figlio Tommaso e svela: “Sogno di…”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 16, 2022 , in Personaggi Tv

La conduttrice sbarca su Rai2 e svela: “Sogno di portare con me mio figlio Tommaso”

Alessia Marcuzzi torna in tv alla conduzione di Boomerissima su Rai2 e per l’occasione ha concesso una breve intervista a Francesca De Pasquale di TvMia in cui ha svelato com’è nata l’idea del programma e soprattutto che al suo fianco vuole il figlio Tommaso. La conduttrice ha ammesso:

“Sogno di portare con me mio figlio Tommaso. Del resto è anche merito suo se ora sono tornata in tv. L’idea mi è venuta proprio parlando con il mio primogenito, mettendo a confronto la mia generazione con la sua ed è proprio questo ciò che si farà nella mia nuova trasmissione.”

Insomma al di là delle dichiarazioni della Marcuzzi sembra sempre più certo che nel suo nuovo programma ci sarà la presenza del figlio nato dalla relazione con Simone Inzaghi.

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla sua assenza dalla tv: “Felice di essermi presa una pausa”

Sempre durante la breve intervista concessa al settimanale TvMia sopra menzionato, la conduttrice ha anche rotto il silenzio sulla sua pausa dal piccolo schermo. Com’è noto, infatti, la conduttrice lo scorso 22 novembre ha comunicato di aver chiuso il suo contratto con Mediaset e di assentarsi, quindi, dalla tv. Nei giorni scorsi dalla presentazione dei palinsesti televisivi, invece, è stato annunciato che la conduttrice sbarcherà su Rai2 alla guida di un nuovo programma, segnando quindi la fine del suo sodalizio con Mediaset dopo quasi 25 anni. La Marcuzzi sulla pausa ha ammesso:

“Sono felice di essermi presa una pausa dal video. Sono stata bene… E poi cosa più importante, sono stata con la mia famiglia”

e poi ha aggiunto di essersi anche dedicata, da imprenditrice della sua linea di cosmetici e borse.

Boomerissima, la conduttrice anticipa sul nuovo programma: “L’ho scritto io con due autori”

Alessia Marcuzzi quindi presto tornerà in tv al timone della nuova trasmissione di Rai2 e, dopo aver chiarito come sono i suoi rapporti con Mediaset, ha aggiunto di essere anche autrice del programma: “L’ho scritto io con due autori.” E chissà che nel suo salotto oltre al figlio Tommaso non intervengano anche il marito Paolo Calabresi e la figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.