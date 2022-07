Alessia Marcuzzi fa un chiarimento: “Come sono i miei rapporti con Mediaset”

La conduttrice sul suo addio a Mediaset confessa: “Siamo rimasti in ottimi rapporti”

Oggi Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo per parlare del suo approdo su Rai2 alla conduzione del nuovo show Boomerissima il prossimo novembre. In questa occasione il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiedere alla popolare conduttrice in che rapporti è rimasta con Mediaset, visto che ci ha lavorato per oltre 25 anni consecutivamente. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto che i rapporti con l’Azienda di Cologno Monzese sono assolutamente sereni, nonostante abbia deciso di approdare alla concorrenza:

“Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante…”

Alessia Marcuzzi pronta a ripartire dal secondo canale nazionale: “E’ una scommessa”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente alla conduttrice di credere sia senza ombra di dubbio una bella scommessa per lei tornare in Tv dopo una lunga assenza alla guida di un nuovo programma su Rai Due, Boomerissima. E la conduttrice, che ha dichiarato di volere suo figlio nello show, ha subito rivelato di esserne conscia, ma allo stesso tempo non ha nascosto di essere anche molto elettrizzata per questa nuova avventura televisiva:

“Si vuole far rinascere Rai Due ed essere in pista mi riempie d’orgoglio…”

A proposito del secondo canale nazionale la presentatrice ha poi dichiarato quanto segue: “E’ la rete che mi somiglia di più, dove c’è anche un pizzico di politicamente scorretto…”

La conduttrice non lo nasconde: “Fuori dalla Tv? Sono stata bene”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Alessia Marcuzzi com’è stato stare lontano dalla Tv per oltre un anno, visto che per 25 anni ha sempre condotto trasmissioni di grande successo su Canale 5 ed Italia 1. La presentatrice ha quindi tenuto a chiarire di aver vissuto questo anno sabbatico nei migliori dei modi riuscendo anche a dedicarsi alle faccende domestiche: “In più ho dedicato tempo anche alla mia famiglia…” Su Rai Due riuscirà a ritrovare il suo riscatto alla guida del suo show nuovo di zecca Boomerissima?