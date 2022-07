Amici, Arisa criticata perché torna: “Prezzemolina!”, ma un vip la difende

Arisa di nuovo professoressa di canto nel talent, Alessandro Cecchi Paone: “Libertà di movimento”

Nel corso dell’ultima settimana sono emerse diverse notizie per quanto riguarda la prossima edizione di Amici in partenza presumibilmente da settembre. Il cast di professori vedrà numerose rivoluzioni. Una di queste riguarderebbe il canto: pare infatti che Anna Pettinelli dirà addio e che al suo posto subentrerà Arisa. Per quest’ultima non si tratta di una novità visto che due anni fa è stata già professoressa di canto del talent. L’anno scorso invece aveva preferito approdare a Ballando con le stelle su Rai1. Questo modo di fare sembra non piacere per niente ad una telespettatrice che definisce la cantante “prezzemolina della tv” e che ha scritto a Nuovo Tv, alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo in merito all’argomento però dice:

“C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”.

La prossima edizione di Amici fa già discutere: piovono critiche per la nuova professoressa

Ormai sembra quasi certo il ritorno di Arisa nel talent, così come l’uscita di scena di Anna Pettinelli. La telespettatrice sopracitata appare davvero infastidita da questo comportamento. La signora scrive infatti:

“Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”.

Il riferimento è proprio ad Arisa. La lettrice ricorda infatti il cambio di rotta della cantante avvenuto un anno fa, quando preferì lasciare il talent a fronte del programma di ballo di Milly Carlucci. La lettrice, infine, spiega di aver preferito quando in passato i volti noti erano legati perlopiù ad una rete o programma.

Alessandro Cecchi Paone e le polemiche su Arisa: “La concorrenza è sempre una buona cosa”

Dopo lo sfogo ricevuto da una lettrice della sua rubrica Alessandro Cecchi Paone ha espresso il suo parere. Ha ammesso, come prima cosa, che non sa se questi continui cambi di rete da parte dei volti noti siano una cosa giusta o sbagliata. Poi però ha aggiunto:

“La concorrenza è sempre una buona cosa”.

La lettrice non è stata comunque l’unica a criticare il ritorno di Arisa ad Amici 22: non resta che aspettare l’ufficialità e le reazioni da parte del talent e della cantante.