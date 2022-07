Amici 22, rivoluzione prof: Anna Pettinelli fuori, Arisa prende il suo posto

Anna Pettinelli non sarà più nel talent: Arisa rientra in squadra

Grandi cambiamenti in quel di Canale5 per quanto riguarda il talent più longevo della televisione italiana. Manca poco più di un mese alla fine dell’estate e ormai per la nuova stagione televisiva è tempo di scaldare i motori. Per quanto riguarda i professori di Amici 22 ci sono grandi, anzi grandissime, novità. Solo pochi giorni fa era arrivata la voce che vedeva Arisa rientrare nella squadra di docenti del programma, dopo aver lasciato l’anno scorso per partecipare a Ballando con le stelle. Diverse erano state le ipotesi messe in campo sulla composizione della squadra professori, tra ampliamento delle cattedre e sostituzioni. Ebbene il sempre informato Tvblog.it nelle ultime ore ha dato la conferma ad una notizia che già era nell’aria: Anna Pettinelli sarebbe fuori dal talent e Arisa prenderebbe il suo posto.

Perché Anna Pettinelli lascia Amici 22? Le ipotesi

Dopo il colpo di scena che segna il ritorno di Arisa e la notizia sull’abbandono della Pettinelli è tempo di tirare le somme. Diciamo che per Anna l’ultima edizione non è stata facile visto che il web le è andato spesso contro a favore degli altri docenti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. A questo si aggiungono le discussioni avute con il collega che quest’anno hanno toccato livelli mai visti prima. C’è poi da dire che, non si sa come, la Pettinelli nelle ultime due edizioni non è stata molto fortunata con gli allievi scelti e con le previsioni fatte su quelli avversari. Insomma, una sua uscita di scena sembrava quanto mai necessaria per dare una scossa a certi statici meccanismi che il pubblico cominciava a mal sopportare. Che sia stata lei però a lasciare o Maria De Filippi ad accompagnarla gentilmente fuori al momento non è dato saperlo!

Quali saranno gli altri professori di Amici 22?

Per quanto riguarda la cattedra del canto sembra che i posti si stiano ben delineando. Con la notizia di Anna Pettinelli fuori e il ritorno di Arisa al suo posto un tassello è già segnato. L’altra certezza proviene da Lorella Cuccarini che fino a ieri sui suoi social confermava il suo ruolo nel canto. Resta il terzo posto che con ogni probabilità verrà occupato dallo storico e intoccabile Rudy Zerbi. E per la danza? La prima certezza sembra arrivare su Raimondo Todaro che ci sarà, stando a quanto dichiarato dalla Cuccarini. E se sulla storica e severissima Alessandra Celentano non sembrano esserci dubbi il punto interrogativo pende su Veronica Peparini e sull’assordante silenzio che la circonda.