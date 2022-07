Amici 22, colpo di scena: torna Arisa! Come cambia il corpo docenti?

Arisa torna nella cattedra di canto del talent: è rivoluzione nella nuova edizione

Nessuno se lo sarebbe immaginato ma la cantante è pronta a riprendere il suo ruolo da insegnante che le era stato affidato nell’edizione numero 20. Poi l’anno scorso, quando la riconferma sembrava dietro l’angolo, pare ci siano stati diversi problemi e indecisioni e alla fine Arisa aveva preferito approdare alla corte di Milly Carlucci. Infatti ha partecipato prima come concorrente di Ballando con le stelle e poi come giurata a Il cantante mascherato. La cantante però non ha mai nascosto i bei ricordi dell’anno passato nel talent e nell’ultima edizione è venuta anche come ospite. Segno, quest’ultimo, che tra lei e Maria De Filippi i rapporti sono rimasti buoni. La notizia è delle ultime ore e arriva da Tvblog.it: tra i professori di Amici 22 ci sarà anche la cantante. Vediamo adesso come potrebbe cambiare il corpo docenti.

Quali saranno i professori di canto di Amici 22? Tutte le ipotesi

L’arrivo o, meglio, il ritorno di Arisa, attualmente al centro del gossip, nel talent di Canale5 mescola le carte per quanto riguarda la squadra dei professori. Al momento le ipotesi più probabili sono due: o la cantante prenderà il posto di qualcuno oppure le cattedre di canto e danza verranno portate a quattro professori ciascuna. Nel caso di quest’ultima ipotesi tutti i professori attuali potrebbero anche essere confermati e si tratterebbe soltanto di avere un nuovo volto nella danza. Nel caso invece della prima ipotesi il corpo docenti potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. La probabilità più alta è che Arisa prenda il posto di Anna Pettinelli, visto che già da tempo si vocifera una sua uscita di scena. In questo caso i professori di canto sarebbero Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini.

Amici 22 e la possibilità di un cambio di cattedra: si ripete la situazione dell’anno scorso?

Oltre alle ipotesi già fatte, limitate però al settore canto, un’altra è in gioco e vedrebbe coinvolta anche la cattedra di danza. Potrebbe anche darsi, infatti, che uno tra Raimondo Todaro e Veronica Peparini, su cui aleggia il silenzio più assoluto, decida di lasciare il talent. A quel punto Lorella Cuccarini potrebbe ritornare, come due anni fa, nella cattedra di danza e il suo posto di canto verrebbe preso da Arisa (con la Pettinelli inclusa). Non resta che aspettare gli annunci ufficiali del programma!