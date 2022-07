Vito Coppola lascia Ballando e mette fine ai gossip: “Tra me e Arisa…”

Ballando con le stelle, il ballerino se ne va: ecco quali sono i suoi progetti futuri

Vito Coppola, dopo il grandissimo successo ottenuto l’anno scorso, non sarà nel cast del popolare talent show vip condotto da Milly Carlucci. A rivelarlo è stata proprio quest’ultima in un post pubblicato su twitter. Il motivo? Il noto ballerino ha da poco firmato un contratto con la produzione della versione inglese del talent show di Rai1, e ovviamente la conduttrice non ha potuto far altro che essere orgogliosa e augurargli tutto il bene possibile:

“Da Ballando con le Stelle a Strictly Come Dancing. Un successo e un orgoglio. Vito tifiamo per te…”

Successivamente la presentatrice ha pubblicato su twitter un video in cui ha voluto fare direttamente al ragazzo un grosso in bocca al lupo (il suddetto video è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Arisa e il ballerino stanno insieme? Finalmente tutta la verità sul loro rapporto

Le news per quanto riguarda il ballerino non sono finite qua. Cos’altro è successo? Sono ormai mesi che non si fa altro che parlare della storia d’amore (mai confermata) tra Vito Coppola e la popolare cantante. C’è chi in questi giorni ha addirittura ipotizzato che si sarebbero lasciati perchè lui l’avrebbe tradita con Lucrezia Lando. Adesso però a fare chiarezza sui tutta questa faccenda ci ha pensato proprio il popolare ex ballerino di Ballando con le stelle in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Cosa ha detto? Ha semplicemente rivelato che tra lui e la cantante, la quale è sempre molto attiva sui social, non c’è assolutamente nulla se non un’amicizia:

“Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia…”

Da #ballandoconlestelle a #strictlycomedancing 🙌🏻.

Un successo e un orgoglio.

Vito tifiamo per te! pic.twitter.com/gSx5GBqoLA — Milly Carlucci (@milly_carlucci) July 7, 2022

Vito Coppola fa un importante chiarimento: “Nessuna convivenza in vista con la cantante”

Il giornalista del magazine Mio ha poi chiesto al popolare ballerino se siano altresì vere le voci inerenti al fatto di una futura convivenza con Arisa. E il giovane ballerino di Ballando con le stelle ha subito precisato che non è assolutamente nei suoi piani andare a vivere insieme all’artista, con buona pace dei loro tantissimi fan che hanno sempre spinto per vederli felici e innamorati insieme: “Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme…” Basteranno queste sue parole per mettere fine a tutti i gossip circolati sul loro conto?