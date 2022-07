Amici 22, è ufficiale: storica professoressa lascia. Al suo posto ci sarà…

Veronica Peparini lascia il talent: al suo posto arriva Emanuel Lo

La nuova stagione della scuola più famosa d’Italia si appresta a vivere numerosi cambiamenti. Se fino a pochi giorni fa aleggiava il silenzio sulla squadra di professori di Amici 22 adesso tutti i dubbi sono stati chiariti. In particolare un grosso punto interrogativo pendeva sulla permanenza o meno della Peparini, presente nel talent da ben nove anni! Mentre però sugli altri docenti si vociferavano uscite di scena o quasi sicuri rinnovi su di lei tutto taceva. Nelle ultime ore, però, Tvblog.it ha scoperto le carte: la prof di modern e hip hop non farà più parte del corpo docenti. Al suo posto arriverà Emanuel Lo che ricoprirà la cattedra di hip hop.

Chi è Emanuel Lo? Tutto sul nuovo professore del programma

Per i telespettatori storici della trasmissione di Canale5 il ballerino e coreografo è un volto tutt’altro che nuovo. Infatti Emanuel Lo è già stato professore del talent nel 2016 dove ha ricoperto la cattedra di hip hop. Quando è andato via, però, i rapporti con Maria De Filippi e in generale con il programma sono rimasti ottimi. Infatti Emanuel è venuto tantissime volte come giudice speciale per giudicare le sfide degli allievi nella fase che precede il Serale. La sua presenza non è mancata nemmeno nel corso dell’ultima edizione. C’è poi da dire che il coreografo ha curato diversi videoclip di ex allievi del talent. Insomma il rientro a pieno regime di Emanuel (che è anche il compagno della cantante Giorgia) ad Amici 22 non stupisce.

Perché Veronica Peparini lascia Amici 22?

Proprio nelle ultime ore era arrivata la notizia che vede Anna Pettinelli fuori dal talent e al suo posto ci sarà Arisa. Ma se la Pettinelli è stata spesso criticata dal pubblico di Amici (soprattutto quest’anno) lo stesso non può dirsi della Peparini. Con i suoi modi sempre garbati, con il suo rispetto verso gli allievi e con la sua correttezza nel tenersi fuori dalle polemiche, l’insegnante era molto apprezzata. Quest’anno però sono successe diverse cose che hanno mostrato una Peparini sempre più spenta, tra ottimi allievi poco considerati e professionalità messa in dubbio dalla collega Alessandra Celentano. Chissà che Veronica non abbia sentito l’esigenza di staccare un attimo la spina dal programma e chissà che in futuro non possa ritornare. Per adesso Emanuel Lo, ben apprezzato in passato dai telespettatori, è pronto a tornare in cattedra!