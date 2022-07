Andrea Delogu, nuovo programma dopo Summer Hits? L’azzardo di un collega

Grande successo per la conduttrice del Tim Summer Hits 2022, Maurizio Costanzo: “Meriterebbe uno show in autunno”

Tra poche ore andrà in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, alle 21:25 circa, su Rai2. Il programma musicale dell’estate ha debuttato la scorsa settimana con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino ed ha ricevuto grandi apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica. E proprio sulla Delogu si è espresso Maurizio Costanzo molto positivamente nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv. Costanzo innanzitutto la definisce “una grande sorpresa”. Poi un lettore scrive che spera di vederla promossa in prima serata anche in autunno. Su questo Maurizio risponde:

“Non ha tutti i torti, meriterebbe uno show in autunno in prima serata”.

Maurizio Costanzo e l’elogio per Andrea Delogu sulla fine del suo matrimonio: “Ha saputo destreggiarsi”

Non solo elogi dal punto di vista professionale per il suo impegno al Tim Summer Hits ma per la Delogu Maurizio Costanzo ne spende anche dal punto di vista personale. In particolare il conduttore e giornalista ricorda che solo poco tempo fa Andrea si è ritrovata suo malgrado al centro del gossip per la fine del matrimonio con Francesco Montanari. Poi dopo è stata la volta dei commenti sul nuovo fidanzato di diversi anni più giovane di lei. Eppure Andrea ha sempre risposto con il silenzio o con il sorriso. E proprio per questo Maurizio dice:

“Ha saputo destreggiarsi tra i veleni del mondo dello spettacolo come solo una seria professionista può fare”.

Tutti pazzi per Andrea Delogu: il commento di un telespettatore

Parole al miele non soltanto da Maurizio Costanzo ma anche da un telespettatore del programma musicale di Rai2 e lettore del settimanale sopracitato. Lo spettatore in questione ammette che Andrea gli piace molto e che secondo lui meriterebbe molto più spazio in televisione.

“Ci voleva una donna forte, educata e preparata, che non punta tutto sul proprio fisico per catturare ascolti”

commenta. Poi nel futuro della conduttrice vede un programma in prima serata. Intanto l’appuntamento è dunque per stasera con il Tim Summer Hits su cui è stata fatta una confessione proprio dalla Delogu.