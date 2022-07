Summer Hits, confessione inattesa di Andrea Delogu: “E’ un cerchio che si chiude”

La conduttrice del programma musicale di Rai2: “Prima stavo in fondo alla piazza ai concerti, ora sul palco”

Buon esordio per Summer Hits che ieri sera è stato seguito da 1.578.000 telespettatori pari al 12,02% di share. I due conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu sono stati degli ottimi padroni di casa. Hanno accompagnato tantissimi artisti sul palco, li hanno intervistati, hanno cantato e ballato con loro. La presentatrice, intervistata dal RadiocorriereTv, ha confessato:

“Sono di Rimini e da ragazza ai concerti arrivavo solo dopo aver lavorato. E stavo sempre in fondo perché la piazza era tutta piena. Adesso sono sopra il palco, è un cerchio che si chiude. La piazza l’ho vissuta in tutti i modi”.

La Delogu e l’ex ballerino di Amici vogliono restituire al pubblico quello che hanno vissuto in passato. A giudicare dal gradimento del pubblico presente ieri sera a Piazza del Popolo a Roma e dai telespettatori da casa che hanno commentato la serata sui social, i due conduttori sono riusciti nel loro intento.

Andrea Delogu rivela cosa le hanno insegnato Renzo Arbore e Carlo Conti

La conduttrice di Tim Summer Hits ha avuto la fortuna di lavorare con due mostri sacri della televisione italiana: Renzo Arbore e Carlo Conti. A tal proposito rivela:

“Lavorando con Renzo ho visto la passione, la precisione istintiva nel sentire tutto lo studio e il palco vivere con te. Da Carlo ho imparato che il palco è la vita e se sbagli non succede niente”.

Il conduttore di Tale e Quale Show le ha insegnato che in televisione si deve trasmettere serenità e la bellezza di stare sul palco.

La presentatrice di Summer Hits sul collega: “Sappiamo esattamente…”

Stefano De Martino ieri sera ha gelato Andrea Delogu con una battuta. I due sono molto amici e il loro affiatamento traspare dal video: “Sappiamo esattamente cosa l’altro può fare o che cosa non vuole fare. Anche lavorare sulla scaletta è proprio uno show”. L’appuntamento con la seconda imperdibile puntata di Tim Summer Hits è per giovedì 7 luglio in prima serata su Rai2: tanti altri artisti sono pronti a far ballare con i loro successi. Quale sarà il tormentone dell’estate 2022?