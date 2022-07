Antonella Clerici, paura passata: arrivata la notizia che tanto attendeva

La conduttrice di Rai1 non trattiene l’entusiasmo e annuncia: “Ciao ciao Covid”

Paura passata per Antonella Clerici che non ha più il Covid. Dopo più di una settimana la popolare e amata conduttrice Rai attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di essere negativa al virus. Postando una sua foto radiosa ha annunciato:

“Ciao ciao covid negativa🥰🥰🥰🥰🥰🥰 #sorrideresempre”

Inutile dire che nel giro di poche ore il post è stato sommerso di like e auguri per la pronta guarigione e tra i vari spiccano i commenti dell’attrice Elena Sofia Ricci: “Evviva tesoro !!!” e della conduttrice Mara Venier che ha commentato con delle emoticon di applausi ed un cuore rosso e del cantante Nek. Ma si sono congratulati con lei anche gli chef di È sempre mezzogiorno Natalia Cattelani e Andrea Mainardi.

Antonella Clerici non è più positiva al Covid: l’annuncio sui social della paura passata

Nei giorni scorsi la popolare conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior ha annunciato di essere positiva al Covid, aggiornando i suoi follower sulla sua situazione e rivelando che durante la quarantena i suoi adorati cani non l’hanno lasciata mai da sola facendole compagnia. Non ha rivelato, invece, se anche altri membri della sua famiglia come il compagno Vittorio Garrone o la figlia Maelle l’avessero o meno contratto. Adesso dopo più di una settimana la Clerici raggiante e felice ha annunciato di essere finalmente negativa con un post su Instagram.

The Voice Senior torna in onda: arrivano le repliche nel sabato di Rai1

Antonella Clerici finalmente negativa al Coronavirus può godersi a pieno le sue vacanze. Infatti, terminata la stagione televisiva tornerà in onda nella prossima al timone dei suoi due programmi di successo È sempre mezzogiorno, programma di cucina trasmesso appunto nell’ora di pranzo, e la nuova edizione del talent show dedicata ai cantanti over. E proprio con riguardo al talent da sabato 9 luglio Rai1 riproporrà in prima serata le repliche della seconda edizione che ha visto nel ruolo dei giudici-coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino e verranno mostrate le esibizioni più emozionati e commoventi ma anche quelli più divertenti in attesa della nuova edizione.