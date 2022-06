Positiva al Covid Antonella Clerici (FOTO): come sta? “Sono malata e…”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno risultata positiva: il suo annuncio su instagram

Ha colpito anche Antonella Clerici il Covid: la regina del mezzogiorno di Rai1, che da quasi un mese ormai non vediamo più in tv avendo concluso la stagione, ha infatti annunciato, tramite alcune storie condivise nelle ultime ore su instagram, di essere risultata positiva. Una delle storie in questione riporta la foto visibile in alto, nella quale si vede Antonella impegnata a fare l’aerosol, non a caso ha scritto come stato sull’immagine: “Aerosol time, stay positive, Covid time”. Al momento non sappiamo se anche il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle sono positivi: magari Antonella lo rivelerà nei prossimi giorni, quando sicuramente aggiornerà gli affezionati fan sulle sue condizioni di salute che fortunatamente al momento sembrano buone.

Antonella Clerici: “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano da sola…”

Sempre in una storia condivisa su instagram alcune ore fa, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha pubblicato la foto di uno dei suoi cani, sdraiato sul pavimento nella stanza in cui lei si trova in isolamento, scrivendo: “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai da sola…”. Allo stato in questione ha allegato un cuore. Un altro dei suoi cani l’ha invece raggiunta sul letto sdraiandosi ai suoi piedi, come si vede in un’ulteriore foto, per l’esattezza la prima che ha pubblicato, alla quale ha aggiunto la discascalia: “Covid time, prima o poi tocca a tutti…”. Almeno una settimana di quarantena, quindi, per la regina dei fornelli di Rai1, alla quale auguriamo di risultare negativa già al prossimo tampone.

Non solo Antonella Clerici: anche un altro famoso conduttore di Rai1 è positivo al Covid

Non è l’unica tra i personaggi di Rai1 Antonella ad essere risultata positiva: come abbiamo appreso da alcune notizie circolate in rete nelle ultime 24 ore, anche Amadeus è in isolamento con il Covid, motivo per il quale non ha potuto partecipare alla registrazione del Premio Biagio Agnes, dove sarebbe dovuto essere ospite, sabato scorso, di Mara Venier e Alberto Matano.