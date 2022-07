Arisa e lo strano annuncio su Summer Hits: “Mi sa che non ci sono più”

Arisa fa uno strano annuncio sullo show musicale di Rai2: “Forse non ci sono più”

La cantante lucana che da critici ed addetti ai lavori viene spesso definita come la miglior voce femminile della sua generazione è spesso ospite in molti programmi televisivi più di recente infatti è stata una concorrente di Ballando con le stelle ed una giurata de Il cantante mascherato. Nelle scorse ore, tuttavia, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto uno strano annuncio contraddicendosi nel giro di pochi minuti. Nelle scorse ore, infatti, la cantante ha annunciato che questa sera sarebbe stata ospite nello show condotto da Stefano De Martino ed Andrea Delogu:

“Vi ricordo che stasera su Rai2 ci sarà una nuova puntata di Tim Summer Hits dove ci sono anche io con ‘Mi Perdicion’.”

Pochi minuti dopo, però, ha fatto dietrofront:

“Ma forse stasera non ci sono al Tim summer hits. Vabbè voi guardatelo lo stesso.”

Anticipazioni Tim Summer Hits: tutti i cantanti che si esibiranno nella seconda puntata

Arisa non sarà tra i cantanti che si esibiranno nella seconda puntata dello show musicale di Rai2 che, come su spiegato, andrà in onda questa sera, giovedì 7 luglio, in prima serata su Rai2 ma quasi certamente sarà presente nelle prossime. Infatti dal sito TvBlog si apprende l’elenco completo degli artisti di questa sera in cui manca appunto la cantante della Basilicata. Nel dettaglio, infatti, nello show di Stefano De Martino ed Andrea Delogu interverranno: Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse.

Arisa annuncia il nuovo singolo ‘Mi Perdicion’: tornerà nella prossima edizione de Il cantante mascherato

La cantante sempre attraverso i social ha annunciato anche l’uscita del suo nuovo singolo ‘Mi Perdicion’ proprio oggi. Di recente, invece, su di lei ha svelato un retroscena Milly Carlucci. E proprio riguardo la conduttrice ed i suoi programmi non è ancora chiaro se la cantante anche nella prossima edizione, che andrà in onda nell’inverno 2023, sarà tra i giurati insieme a Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.