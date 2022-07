Milly Carlucci, retroscena su Arisa: “Non mi sarei mai immaginata…”

La conduttrice di Ballando con le stelle confessa: “Non mi sarei mai immaginata la liaison tra Arisa e Vito”

E’ un’estate caldissima anche sul fronte lavorativo per la inossidabile Milly Carlucci. La celebre conduttrice in queste settimane sta girando l’Italia con il suo Ballando on the road, un tour nel quale la conduttrice pesca ballerini e appassionati in ogni angolo d’Italia. Le ferie sono ancora lontane per la padrona di casa di Ballando con le stelle, che nel frattempo prosegue a mettere in piedi la prossima edizione del format, che come sempre tornerà in autunno sulle reti Rai. E nel corso di una intervista rilasciata a Confidenze, la mitica Milly è tornata a parlare dell’ultima coppia vincitrice, quella formata da Arisa e Vito Coppola:

Non mi sarei mai immaginata la liaison tra Arisa e Vito. Lui lo avevo notato a un provino anni fa, la volevo con me ma era impegnato nelle gare, poi finalmente è arrivato

Milly Carlucci allontana le ferie: “Dovrò aspettare ancora ma saranno in famiglia”

I tanti impegni lavorativi stanno frenando le vacanze della conduttrice. Il lavoro ha come sempre la priorità, per questo le ferie possono ancora aspettare e arriveranno non prima della seconda metà di agosto per Milly Carlucci, che nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Confidenze ha rivelato: “Dovrò aspettare almeno fino a Ferragosto, anche se non so ancora dove andrò ma so già che i ragazzi sceglieranno il mare, mi adatterò anche se convivo con una malattia della pelle incurabile” – ha confessato Milly al giornale spiazzando i lettori -.

La convinzione della conduttrice: “Se Arisa fosse nata negli Usa sarebbe una star internazionale”

Mentre è già stato annunciato un grande impegno per Milly Carlucci per quanto riguarda la prossima stagione tv, la conduttrice ha voluto spendere altre parole molto importanti per Arisa, vera sorpresa dell’ultima edizione di Ballando con le stelle: “Se Arisa fosse nata negli USA oggi sarebbe una star internazionale, ha una voce meravigliosa. Tengo sempre d’occhio il mercato americano” – ha rivelato la conduttrice che ha mostrato più volte il suo occhio di falco azzeccando praticamente tutte le scelte per Ballando – .