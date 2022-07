Ballando 2022, che colpo! Gabriel Garko e una famosa conduttrice nel cast

Milly Carlucci al lavoro per il cast dello show di Rai1: l’attore sarà tra i concorrenti

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle e la conduttrice e tutta la sua squadra sono al lavoro per cercare, scovare e convincere dei volti noti e amati a partecipare come concorrenti. In questi giorni si susseguono le anticipazioni e le indiscrezioni e l’ultima in ordine di tempo l’ha lanciata TvBlog. Secondo il sito infatti sembrerebbe quasi certa al 100%, ma il condizionale è d’obbligo mancando ancora la conferma ufficiale, che nel cast ci sarà Gabriel Garko. L’attore, il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero, ha già partecipato l’anno scorso come ballerino per una notte e la conduttrice, in quell’occasione, l’ha invitato in diretta a partecipare come concorrente. La sua risposta all’epoca era stata un po’ imbarazzata e generica ma adesso sembra proprio che scenderà in pista.

Cast Ballando con le stelle 2022: svelati Gabriel Garko e Marta Flavi tra i concorrenti

Il nome dell’ attore si aggiunge ad un altro uscito nelle scorse ore. Infatti, Dagospia ha annunciato la presenza della conduttrice Marta Flavi tra i concorrenti di Milly Carlucci della prossima edizione. Ed è curioso come continui una sorta di ‘rivalità’ tra lei e Maria De Filippi. Se infatti l’anno scorso c’era stato una sorte di scambio tra Arisa e Raimondo Todaro (la prima coach di Amici il secondo veterano ballerino professionista dello show di Rai1) Adesso sulla pista da ballo più famosa della tv è quasi certo che scenderà l’ex moglie di Maurizio Costanzo, attuale marito della conduttrice di Canale5.

Ballando con le stelle 2022: tutte le anticipazioni su cast, concorrenti e numero di puntate

Milly Carlucci ne è sicura, nella prossima edizione del suo show non mancheranno novità e talenti incredibili. È già certo, infatti, che tra i concorrenti accanto ai due nomi su citati ci saranno anche Iva Zanicchi e Nancy Brilli. Mentre la giuria dovrebbe essere confermata in toto con forse l’aggiunta di un quinto giurato (si vocifera Giancarlo Magalli). Altra novità inoltre riguarda la durata di Ballando 2022 che si allunga e andrà in onda da sabato 8 ottobre fino a venerdì 23 dicembre.