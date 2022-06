Milly Carlucci su Ballando: “Novità e talenti incredibili”. E sulla giuria…

La presentatrice dello show di Rai1 gira l’Italia con Ballando on the road

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, Milly Carlucci ha ricominciato a girare l’Italia con Ballando on the road alla ricerca di nuovi talenti che andranno a formare il corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, andranno a integrare i maestri di Ballando con le stelle e parteciperanno al torneo “Ballando con te”. Rivela la conduttrice sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Vi assicuro che ci sono dei talenti incredibili”. La tappa finale sarà il 16 e 17 luglio a Roma, alla palestra monumentale del Coni che si trova accanto all’Auditorium del Foro Italico da dove va in onda lo show della rete ammiraglia della Rai. La Carlucci ha confermato che partiranno con la nuova edizione sabato 8 ottobre. Non si vuole sbilanciare sui concorrenti perché è ancora troppo presto ma, dice,

“ci saranno sicuramente delle novità, ogni anno un aggiornamento va fatto. Devi evolverti pur conservando quella identità che il pubblico ama”.

La giuria di Ballando con le stelle è confermata? Milly Carlucci: “Certo”

Le novità dello show di Rai1 riguarderanno anche i maestri che affiancheranno i Vip. Ci saranno i nuovi scovati grazie a Ballando on the road. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo, avranno un ruolo diverso all’interno della trasmissione. La giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni è confermata? La risposta della conduttrice non lascia dubbi:

“Certo! E’ una giuria che ha trovato un suo equilibrio magico nelle differenze profondissime dei caratteri, e quindi funziona. E io me la tengo cara!”.

La conduttrice di Ballando: “Ogni giorno guardo tutorial sul ballo”

Milly Carlucci, oltre a condurre uno show sul ballo da tempo immemore, è anche appassionata di questa disciplina. Rivela a Tv Sorrisi e Canzoni: “Tutti i giorni mi capita di guardare tutorial di ballo: mi metto davanti al mio smartphone e, segretamente, provo a replicare i passi”. Di recente ha scoperto i balli che derivano da quelli tradizionali africani con tamburi e percussioni. Chiederà ai nuovi concorrenti di Ballando con le stelle di impararli? Lo scopriremo dall’8 ottobre in prima serata su Rai1.