Ballando con le stelle 2022, Samuel Peron resta: “A Milly Carlucci devo tutto”

Ballando prossima edizione, il ballerino rompe il silenzio e smentisce l’addio

Dopo Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, lo show di Rai1 ha rischiato di perdere anche un altro volto storico, quello di Peron, secondo gli ultimi rumors non riconfermato nella prossima stagione dello show di ballo. I motivi trapelati, tra l’altro, sono stati i numerosi impegni di lavoro del professionista. Tuttavia quest’ultimo non ha rilasciato dichiarazioni in merito, almeno fino ad ora. Raggiunto da Gianni Martinelli del settimanale TvMia, infatti, Samuel Peron ha confermato che ci sarà nella prossima edizione dello show di Milly Carlucci. Sul settimanale si legge:

“Da sabato 8 ottobre sarà di nuovo al suo posto a Ballando con le stelle, che partirà con una nuova edizione”

Peron, invece, ha rivelato: “A Milly Carlucci devo tutto, mi ha fatto entrare nel mondo della tv dove adesso sto imparando tante altre cose.”

Samuel Peron torna nello show di Milly Carlucci e svela: “È un periodo straordinario per me”

Non solo Ballando con le stelle, il professionista della danza è ormai un volto noto e amato dal pubblico di Rai1 visto che come inviato è nel cast di programmi come Buongiorno Benessere ed i più recenti Camper e Weekly mentre dalla scorsa stagione è uno dei cosiddetti ‘affetti stabili’ del programma di Serena Bortone cioè è tra gli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno. E le soddisfazioni e gioie per Samuel Peron non sono affatto finite visto che lui e la sua compagna Tania Bambaci aspettato il loro primo figlio. Il ballerino al settimanale su citato TvMia ha confessato:

“Non vediamo l’ora di diventare genitori. È un periodo straordinario per me, visto che questa notizia arriva in un momento di grandissime soddisfazioni professionali.”

Il ballerino presto diventerà papà: “Regalo più bello che potessi desiderare”

Samuel Peron ha concluso l’intervista a TvMia esternando tutta la sua gioia ed euforia nel diventare padre per la prima volta: “La vita ha deciso di farci un regalo: il più bel regalo che potessimo desiderare.” Insomma tutto procede a gonfie vele per il professionista sia nella vita professionale che nella vita privata accanto all’attrice Tania Bambaci. L’unico rammarico di Peron è che sua madre, scomparsa di recente non potrà gustare la gioia di essere nonna.