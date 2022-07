Dolore per Samuel Peron: “Mia mamma non vivrà la gioia di essere nonna”

Il ballerino di Ballando ricorda la madre scomparsa: “Mi addolora che non vivrà la gioia di essere nonna”

Samuel Peron in questi mesi sta affrontando sulla sua pelle due sentimenti completamente opposti da una parte l’attesa per l’arrivo di una nuova vita e dall’altra l’addio all’amata madre, scomparsa prematuramente nelle scorse settimane. Ed adesso che lui e la sua compagna sono al settimo cielo per la futura nascita il ricordo non può che andare alla mamma, alla signora Gianna. Il ballerino, in un’intervista a DiPiùTv, ha confessato:

“Penso sempre a lei e sapere che non ha potuto vivere la gioia di diventare nonna mi addolora. Ma mia madre mi ha insegnato la gioia ed io voglio sorridere sempre anche e soprattutto quando la ricordo.”

Samuel Peron e Tania Bambaci presto genitori: “Non vogliamo svelare il sesso di nostro figlio”

Il ballerino dello show di Milly Carlucci e l’attrice siciliano nei giorni scorsi hanno annunciato entusiasti che presto diventeranno genitori non si sono però sbilanciati sul sesso del loro bambino. Ed infatti Peron, sempre durante l’intervista concessa al settimanale, ha ammesso:

“Non vogliamo ancora svelare il sesso della nostra creatura, non lo abbiamo detto a nessuno, desideriamo che per gli altri sia una sorpresa.”

Insomma dopo aver atteso il superamento dei mesi più critici della gravidanza, Peron e la compagna hanno fatto il lieto annuncio ma hanno deciso di riservarsi la sorpresa: i due diventeranno genitori di una bambina o di un bambino?

Il ballerino e l’attrice continuano i loro impegni lavorativi: inviato di Rai1 e film al cinema

Spazio ha avuto infine durante l’intervista al settimanale menzionato al primo paragrafo anche un cenno ai prossimi impegni lavorativi della coppia. Samuel Peron attualmente è un inviato di Rai1 sia del programma Camper, di Roberta Morise e Tinto, sia di Weekly con Carolina Rey, Fabio Gallo. Tania Bambaci, invece, è nel sale con un film L’altra luna con cui è protagonista, ovviamente la giovane pur continuando a lavorare sta attenta a non fare sforzi fisici eccessivi che potrebbero far male alla creatura. Insomma la coppia è al settimo cielo per l’attesa del figlio in arrivo.