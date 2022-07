Milena Vukotic, retroscena su Ballando raccontato solo oggi: “Non è stato…”

L’attrice ricorda l’avventura a Ballando con le stelle: “Non è stato male”

Il curriculum di Milena Vukotic è uno di quelli da far invidia a molti. La celebra artista romana, apprezzata da generazioni e generazioni di spettatori, si è raccontata nel corso di una curiosa intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, dove ha ripercorso varie tappe della propria gloriosa carriera. Dal successo incredibile nel ruolo di Pina nei Fantozzi di Paolo Villaggio fino al ruolo di nonna Enrica nella tanto apprezzata fiction Un medico in famiglia, una delle più amate sul piccolo schermo dove ha recitato al fianco di Lino Banfi. Più recentemente Milena è tornata sul piccolo schermo, dove ha gareggiato a Ballando con le stelle in coppia con Simone di Pasquale nel 2019:

Il lavoro è la nostra linfa. Io e Simone Di Pasquale siamo arrivati terzi, non è stato male

ha rivelato l’artista prima di aprire un altro interessante capitolo.

Milena Vukotic sulla serie di successo: “Sono sicura che sarebbe ancora un successo”

Tra i tanti successi raccolti in carriera da Milena Vukotic non si può non dedicare un capitolo a parte per Un medico in famiglia. La celebre fiction Rai che per anni ha raccontato le vicende di nonno Libero e nonna Enrica, interpretati in maniera magistrale da Lino Banfi e dalla stessa Vukotic, è approdata sul piccolo schermo nel 1998 per poi vedere la conclusione nel 2016. Intervistata da Il Giornale l’attrice ha ammesso: “Io e Lino siamo sicuri che sarebbe ancora un successo, ma la Rai si rifiuta di far riprendere la serie. Mister del piccolo schermo” – ha concluso Milena al quotidiano – .

La grande arista ricorda un rapporto speciale

Non solo Simone di Pasquale, con il quale Milena ha fatto una sorpresa al pubblico Rai nei mesi scorsi, la Vukotic ha nel cuore un altro artista con il quale ha condiviso anni stupendi. Negli anni ’80 Milena spopolava nel ruolo di Pina Fantozzi, al fianco di Paolo Villaggio. I due sono stati legati da un rapporto non solo professionale, ma anche di amicizia: “Abbiamo girato una decina di film insieme. È stato un bellissimo incontro ma, sul set, c’era il tassativo e didattico diktat di Paolo. Ricordiamoci che siamo soltanto maschere” – ha raccontato l’attrice a Il Giornale – .