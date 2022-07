Non solo Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli verso la conduzione di…

Selvaggia Lucarelli sbarca su Nove: sarà alla conduzione di un game show

Non solo Ballando con le stelle, per la giurata più piccante, schietta e diretta dello show di Milly Carlucci è tempo di provare anche nuove strade e così sbarcherà sul Nove alla guida di un game show. A fornire dettagli e anticipazioni sulla trasmissione è il sito DavideMaggio.it che innanzitutto spiega che la giornalista sarà insieme a Marco Travaglio alla conduzione Cartacanta-Il Quiz (questo è il titolo del game show) e poi prima di spiegare nel dettaglio in cosa consiste questo programma ha rivelato che la data d’inizio è prevista per venerdì 22 luglio alle 22:45 circa su Nove.

Novità per la giurata di Ballando con le stelle: anticipazioni su Cartacanta-Il quiz

Il game show condotto da Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio sul Nove vedrà protagonisti in ogni puntata esponenti importanti e di un certo livello del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e dell’informazione. Ci saranno due concorrenti sfidanti e la trasmissione sarà divisa in due fasi di gioco. Nella prima ci sarà una sfida diretta tra due concorrenti e colui che risponderà correttamente a due domande si aggiudicherà il titolo di campione. A questo punto si passerà alla seconda fase, quella finale, che vedrà un faccia a faccia tra il concorrente e Marco Travaglio dove le domande saranno concentrate su un personaggio importante in particolare che può essere del mondo della politica come Mario Draghi o della televisione come Barbara D’Urso. In questa trasmissione la Lucarelli svestirà i panni di giudice per indossare quelli più inusuali di ‘notaio’.

Ballando con le stelle 17, Selvaggia Lucarelli di nuovo confermata tra i giurati

Nelle scorse settimane alcune dichiarazioni della giornalista hanno fatto ipotizzare il suo addio allo show di Milly Carlucci, alcuni screzi e malumori sembravano aver portano una crepa tra le due donne. Invece, di recente la Lucarelli ha confermato che dopo molte edizioni continuerà a vestire i panni di giudice nello show di Rai1 dunque non mancheranno i suoi giudizi schietti ed a volte un po’ pesanti sui concorrenti. Di recente, invece, finita al centro di aspri attacchi è stata difesa da Francesca Fialdini.