Francesca Fialdini difende a spada tratta Selvaggia Lucarelli: “Sono schifata”

Selvaggia Lucarelli insultata e offesa, la conduttrice tuona in sua difesa: “Solidarietà”

Non sono giorni facili per la giurata di Ballando con le stelle finita nel mirino dei tassisti, che in questi giorni sono in sciopero e da Roma e Napoli intonano cori contro di lei violenti e sessisti, ma anche per essere ancora al centro degli attacchi dei No-Vax che a Massa Carrara hanno affisso dei manifesti paragonandola ai nazisti. E poiché è originaria proprio di Massa, Francesca Fialdini è voluta intervenire per difenderla a spada tratta. Infatti, attraverso una Instagram stories postata in queste ore raffigurante i manifesti in questione ha tuonato:

“A Massa Carrara, la mia città e provincia. Questa cosa mi fa schifo. Solidarietà a Selvaggia Lucarelli e a chi come lei viene attaccato ogni tre per due per le posizioni che esprime.”

Francesca Fialdini interviene in difesa della giurata di Ballando: “Insultata con violenza verbale e fisica”

Dopo aver difeso la giornalista, la conduttrice di Da noi…a ruota libera e Fame D’Amore ha voluto correggere il tiro alzando ancora di più i toni e sottolineando come non si tratta solo di attacchi ma di vera e propria violenza verbale e fisica. La Fialdini ha puntualizzato:

“Non solo attaccato, mi correggo. Insultato con una violenza verbale (e pure fisica, ricordiamo la testata che prese mesi fa dai No Vax) che dovrebbe essere sanzionata e mai tollerata.”

Insomma, la conduttrice toscana, reduce da un messaggio di dolore per una grave perdita, ha difeso Selvaggia Lucarelli dagli insulti sessisti e vili di cui è stata vittima.

Selvaggia Lucarelli offesa e insultata: la conduttrice e Tommaso Zorzi la difendono

Ed in queste ore la giornalista e giurata di Ballando con le stelle si è detta molto rammaricata per la mancanza di solidarietà ricevuta da colleghi e istituzioni. Infatti tra i pochissimi che sono intervenuti pubblicamente per difenderla, oltre Francesca Fialdini, si segnalano solo Tommaso Zorzi e pochi altri. L’influencer, inaspettatamente considerando i loro trascorsi, ha preso a sorpresa le sue difese. Tuttavia la Lucarelli si è detta anche determinata e per nulla intimorita nel continuare le sue battaglie nonostante tutto.