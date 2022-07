Beautiful anticipazioni americane, colpo di scena in arrivo: c’entra Bill

Nelle puntate straniere della soap americana il magnate troverà Li viva

Beautiful continua ad andare in onda tutti i giorni su Canale5 con immutato successo. Le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer continuano ad appassionare i telespettatori. D’altra parte i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nelle puntate italiane che stanno andando in onda in questo periodo sulla rete ammiraglia Mediaset Liam e Bill Spencer stanno nascondendo un segreto terribile: è stato Liam a investire Vinny e a non prestargli soccorso per colpa di suo padre. Ma la verità sta per venire a galla e gli Spencer, padre e figlio, finiranno in prigione ma ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni americane di Beautiful, invece, rivelano che Bill sarà inserito nella trama che riguarda la morte apparente di Finn. La vicenda è nota: Sheila, pur volendo colpire Steffy, sparerà a suo figlio. La mamma adottiva Li firmerà un certificato di morte falso e porterà Finn in un luogo segreto dove riuscirà a salvargli la vita.

Anticipazioni Beautiful, episodi americani: sarà Bill a far ricongiungere Steffy e Finn?

Sheila riuscirà ad evadere di prigione e a trovare il nascondiglio di Li. La Carter si sbarazzerà di Li speronando la sua auto che finirà nell’oceano. Sheila però non sa che Li non è morta. La donna sarà trovata da Bill Spencer. Il magnate della Spencer Publications, all’uscita di un ristorante sul mare, noterà Li intenta a raggiungere la terraferma e si occuperà di lei. Sarà Li il nuovo amore di Bill di nuovo solo dopo la fine della sua storia con Katie? Nel frattempo Finn, vegliato da Sheila giorno e notte, uscirà dal coma e cercherà di fuggire.

Beautiful, lieto fine per Finn e Steffy a Montecarlo: anticipazioni

Sarà Bill ad aiutare Finn a fuggire dal luogo in cui Sheila lo tiene prigioniero? Pare proprio di si. Il dottore scoprirà che Steffy crede che lui sia morto e che si farà ricoverare in una clinica psichiatrica in Europa. La raggiungerà a Montecarlo e la riabbraccerà. Nella cittadina monegasca, poi, ci sarà un atteso ritorno di fiamma: quello tra Ridge e Taylor Hayes.