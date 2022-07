Beautiful a Montecarlo, l’attrice di Steffy: “Una scena diventerà leggendaria”

La soap di Canale5 in trasferta a Montecarlo: Steffy dà una clamorosa anticipazione

Per festeggiare i 35 anni di messa in onda, parte del cast di Beautiful si è trasferito per qualche giorno a Montecarlo per girare delle puntate sorprendenti. Gli attori di Ridge, Taylor, Steffy e Finn sono stati festeggiati al 61esimo Festival de télévision di Montecarlo. L’inviato di Tv Sorrisi e Canzoni Enrico Casarini si è recato nel Principato di Monaco per trascorrere una giornata sul set della storica soap di Canale 5. Ha intervistato Jacqueline MacInnes Wood che gli ha dato una clamorosa anticipazione:

“La location era magica e davvero emozionante: la scena madre potrebbe diventare leggendaria”.

A cosa si riferisce l’attrice di Steffy? A dire il vero qualche indiscrezione è già trapelata. La figlia di Ridge deciderà di trasferirsi in Europa con i figli dopo la morte di Finn. Il dottore ha fatto da scudo alla moglie che stava per essere uccisa da Sheila Carter!

Beautiful anticipazioni: cosa succederà nelle puntate girate in Europa?

Come è ormai noto, Finn riuscirà a salvarsi grazie alle cure della madre adottiva Li che l’ha nascosto in un luogo segreto. Sheila, evasa di prigione, troverà il figlio e si sbarazzerà di Li. Finn ben presto capirà che la madre è pazza e cercherà di scappare. Arriverà in Europa dove riabbraccerà Steffy, che nel frattempo prenderà una decisione senza precedenti, e il piccolo Hayes. Le scene salienti della soap di Canale 5 sono state girate davanti alla Chiesa di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, sul lungomare e nei Jardins Saint-Martin che si trovano di fronte la Cattedrale della città monegasca.

Anticipazioni Soap Canale5: incredibili colpi di scena in arrivo

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che anche Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor, interpretata da Krista Allen che ha sostituito Hunter Tylo, saranno protagonisti di un colpo di scena: gli ex coniugi si rimetteranno insieme con buona pace di Brooke. Ma quanto durerà l’idillio? A quanto pare poco perché Ridge a un certo punto tornerà dall’unico grande amore della sua vita, Brooke Logan! L’appuntamento con la soap americana è tutti i pomeriggi dopo pranzo su Canale5.