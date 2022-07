Beautiful, anticipazioni americane: decisione senza precedenti per Steffy

Steffy si farà ricoverare in una clinica psichiatrica: ecco perché

I colpi di scena sono dietro l’angolo a Beautiful! Le anticipazioni americane rivelano che le prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Ormai è noto: Finn non è morto dopo essere stato sparato da sua madre Sheila. Il giovane dottore è stato salvato e curato dalla madre adottiva Li. La Carter, evasa dal carcere, ha scoperto che il figlio era ancora vivo e ha fatto di tutto per liberarsi di Li. Ha speronato l’auto della donna che è finita nell’oceano ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Dopo la morte di Finn Steffy si è trasferita con i figli in Europa per ritrovare un po’ di serenità ma non ci è riuscita. Negli episodi stranieri della soap americana Steffy cadrà in depressione e prenderà una decisione senza precedenti: si farà ricoverare in una clinica psichiatrica per riprendersi dal tremendo lutto che l’ha colpita. Non sa ancora che suo marito è vivo e vegeto.

Anticipazioni Beautiful: Mike cercherà di convincere Sheila a costituirsi

Le anticipazioni americane della storica soap di Canale5 rivelano ancora che Finn si risveglierà dal coma ma si renderà presto conto di essere prigioniero di sua madre Sheila. La donna, che lo ha salvato da un arresto cardiaco, si ritiene ormai a tutti gli effetti la sua salvatrice. Il complice della Carter, Mike Guthrie, si accorgerà che non è cambiata affatto: non solo ha ucciso Li ma si rifiuta di portare Finn in ospedale. Mike cercherà di convincere Sheila a costituirsi. Ma presto potrebbe finire lui dietro le sbarre perché Ridge e Brooke (l’attrice ha fatto una rivelazione inaspettata) inizieranno a intuire chi possa essere il complice della loro acerrima nemica.

Deacon e Taylor nuova coppia della soap opera di Canale5?

Nelle puntate straniere di Beautiful Ridge, dopo essersi riavvicinato all’ex moglie Taylor, informerà la donna di essere tornato da Brooke. La dottoressa, delusa ancora una volta dallo stilista, si recherà a Il Giardino dove incontrerà Deacon. Nascerà del tenero tra i due? Per scoprirlo basterà seguire i nuovi episodi della soap americana in onda tutti i giorni su Canale5.