Beautiful, l’attrice di Brooke sorpresa: “Non riesco a credere che…”

Katherine Kelly Lang emozionata: “Non riesco a credere che mia nipote abbia già 4 anni”

Beautiful è una delle soap opera più famose e seguite al mondo. Va in onda con immutato successo da ben 35 anni. Una delle protagoniste principali della soap è Katherine Kelly Lang che interpreta Brooke Logan. L’attrice ha una bella famiglia. Ha tre figli, Jeremy e Julian nati dal matrimonio con Skott Snider e la terza, Zoe, nata dal matrimonio con Alex D’Andrea. Da diverso tempo l’attrice ha una relazione con Dominique Zoida che ha 16 anni meno di lei. Nel 2018 Zoe l’ha resa nonna a soli 56 anni della piccola Zuma. E proprio a Zuma la Kelly Lang ha dedicato un dolce post su Instagram scrivendo sotto la foto della bambina:

“Zuma ama imparare e fare nuove esperienze. E’ una delizia vederla crescere. Non riesco a credere che abbia già 4 anni. Ha molto fuoco nell’anima. Lei è dolcissima ma è anche un petardo”.

L’attrice di Brooke di nuovo in forma dopo la brutta caduta

Katherine Kelly Lang è tornata in forma dopo la brutta caduta che a maggio l’aveva costretta a letto. L’attrice di Beautiful è caduta dopo essere scesa da cavallo. E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico perchè aveva 3 ossa rotte della caviglia. Per sei settimane è dovuta rimanere immobile a letto. Durante la convalescenza ha ricevuto anche la visita di Pio e Amedeo che hanno girato nella villa dell’attrice una puntata di Emigratis che andrà in onda in autunno su Canale5. Katherine Kelly Lang e il suo personaggio hanno una cosa in comune: il grande amore per la propria famiglia!

Anticipazioni Beautiful: tanti colpi di scena nelle prossime puntate

Brooke, nella soap opera americana, è una mamma e una nonna presente, dolce e premurosa. La sua storia d’amore con Ridge procede, tra alti e bassi, da ben 35 anni. Le anticipazioni americane rivelano che il ritorno a Los Angeles di Taylor minerà il loro rapporto. Brooke farà un passo falso con Deacon e Ridge non rimarrà insensibile al fascino della mamma di Steffy e Thomas. Intanto l’attore di Eric ha fatto una richiesta spiazzante agli autori!