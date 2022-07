Belen, che colpo tra privato e lavoro: da Stefano De Martino a Le Iene

La famosa showgirl confermata alla conduzione del programma di Italia 1: quale novità ci sarà

E’ un periodo di soddisfazioni per la nota conduttrice argentina Belen Rodriguez, che come si legge sulle pagine del settimanale Di Più Tv è fortunata sia in amore e nel lavoro. La famosa showgirl è stata appena confermata alla conduzione de Le Iene, che ha condotto per la prima volta nella scorsa stagione al fianco di Teo Mammucari. Per quanto riguarda la programmazione della trasmissione ci saranno delle novità, perchè farà compagnia al pubblico soltanto il martedì sera, ma sarà affiancato da alcuni speciali domenicali che faranno parte di un programma intitolato Inside.



Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: gli scambi di sguardi a Le Iene non erano sfuggiti

Di recente Belen Rodriguez ha fatto sicuramente dei salti di gioia, per il fatto che sarà al timone de Le Iene anche nella prossima stagione con Teo Mammucari: a fare questo annuncio ovviamente è stato l’imprenditore e dirigente d’azienda Pier Silvio Berlusconi. Senza ombra di dubbio come è scritto sulle pagine della rivista Di Più Tv, l’estate 2022 rimarrà sempre nei ricordi della popolare 37enne, perchè lei è riuscita a ottenere tutto ciò che desiderava sia per quanto riguarda la vita privata e il lavoro. La showgirl ha sperato a lungo di condurre il programma di Italia 1, infatti al termine della scorsa stagione ha dichiarato: “E’ stato bellissimo fare parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato, pazientato, talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto. Invece è successo ed è stato un bellissimo successo”. A proposito dell’amore, la showgirl dopo aver confermato il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino continua a mostrarsi felice insieme allo stesso sui social. Al pubblico però non erano di certo passati inosservati gli scambi di sguardi tra il ballerino e la conduttrice che di recente è stata attaccata da un hater, durante una puntata dello show di intrattenimento.

I genitori di Santiago non si nascondono più: il bacio social della coppia

Tornando a parlare della vita sentimentale della showgirl e conduttrice argentina, lei e Stefano De Martino formano una coppia per la terza volta. Inizialmente i genitori di Santiago hanno scelto di viversi il loro ricongiungimento in privato, e dopo circa sei mesi sono usciti allo scoperto. I due infatti di recente hanno trascorso dei giorni spensierati insieme, e non appena si è parlato di un presunto allontanamento hanno messo a tacere le voci con la foto del bacio social. La conduttrice quindi ha soltanto ironizzato quando durante una puntata del programma di Italia 1 a una spettatrice che le ha chiesto sul suo ex marito: “E’ come il vino buono che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”, ha dato questa risposta dal retrogusto amaro: “Ce la potresti fare perchè fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi potresti essere una scelta”.