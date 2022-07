Belen Rodriguez attaccata da un’hater, la madre furiosa: “Si sbaglia”

Hater si scaglia contro la popolare soubrette: “E’ stata leggera”

Qualche giorno fa Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono finalmente venuti allo scoperto pubblicando su instagram un selfie insieme. E ovviamente sono stati tanti a commentare questa immagine, non facendo mistero di essere felici che alla fine si siano gettati alle spalle le incomprensioni facendo trionfare l’amore, come ha commentato un utente: “Felice per voi, l’amore vince sempre su tutto, la famiglia prima di tutto…” Un commento notato da una hater, la quale ha subito risposto a questo utente di credere si sbagli di grosso: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza…”

Belen Rodriguez, la mamma è una furia contro l’hater di turno: “Si può anche sbagliare nella vita”

Le parole al veleno dell’hater di turno su instagram non sono affatto sfuggite agli occhi attenti della mamma della popolare soubrette e conduttrice di Tu si que vales, la quale è sempre al centro del gossip. Difatti Veronica Cozzani non è riuscita a far finta di niente rispondendo per le rime all’hater, che ha osato attaccare in maniera del tutto superficiale sua figlia:

“Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario!”

Commento apprezzatissimo dai tanti follower della giovane showgirl, visti i tantissimi like. E ovviamente questo commento ha messo a tacere il classico leone da tastiera.

Veronica Cozzani non ha dubbi: “Mia figlia ha sbagliato? Questo è vivere”

La mamma di Belen Rodríguez ha poi concluso questo suo post in cui ha attaccato senza troppi fronzoli l’hater di turno sottolineando il fatto di credere che sbagliare sia assolutamente umano: “Questo è vivere…” Si ricorda che quest’ultima è l’unica della famiglia Rodriguez a non aver partecipato a nessun reality, nonostante le proposte non siano certo mancate. In una recente intervista, come riportato dal portale Biccy.it, ha rivelato anche il motivo per cui sarà veramente molto complicato vederla prima o poi concorrente in qualche reality show: