Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino: un’altra donna la fa preoccupare?

Stefano De Martino nel mirino di un’altra donna? L’indiscrezione bomba di Dagospia

Dopo tante chiacchiere finalmente Belen Rodriguez ha deciso di venire allo scoperto. Difatti proprio quest’ultima ha pubblicato una foto su instagram in cui è impegnata a baciare il suo ex marito, con il quale è tornata insieme diversi mesi fa. Ovviamente i fan della coppia non hanno nascosto tutta la loro felicità nell’averli rivisti insieme ufficialmente dopo così tanto tempo. Durerà questa volta? Chissà, intanto oggi il portale Dagospia.it ha rivelato che una nota collega Tv del giovane pare si sia allargata un po’ troppo nei suoi confronti, tanto da indispettire non poco la popolare soubrette argentina, che non avrebbe reagito benissimo.

Belen Rodriguez lancia un avvertimento alla collega di suo marito: l’ultimo retroscena

Il portale Dagospia.it, dopo aver rivelato che ci sarebbe una conduttrice che avrebbe messo nel mirino il marito Stefano De Martino, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il sito web è venuto a conoscenza che la soubrette argentina, la quale è sempre molto attiva sui social, avrebbe proprio pubblicato la foto di ieri per lanciare un chiaro avvertimento a questa signorina, che si sarebbe forse un po’ troppo allargata con il suo uomo:

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare…”

Chi sarà questa conduttrice? Chissà, intanto non c’è davvero un solo giorno in cui la famiglia Rodriguez non faccia discutere sul web e sulla carta stampata.

Tu si que vales, la showgirl sarà ancora la conduttrice dello show: il suo scatto dietro le quinte diventa virale

Tra un gossip e l’altro si segnala inoltre che Belen Rodriguez è già tornata al lavoro. Difatti proprio in questi ultimi giorni è a Roma per registrare le prime puntate della nuova edizione del talent show del sabato sera di Canale 5 in onda a partire da settembre. La stessa showgirl ha pubblicato giorni fa su instagram una sua foto dal dietro le quinte del programma mostrando il suo abito mozzafiato. Ovviamente quello scatto è diventato virale in pochi minuti.