Belen Rodriguez scomparsa da instagram, fan preoccupati: cos’è successo?

La showgirl ha fatto perdere le tracce su instagram: che fine ha fatto?

Sono ormai giorni che Belen Rodriguez è praticamente scomparsa da instagram. E questa sua assenza ha ovviamente fatto molto preoccupare i suoi tanti fan, anche perchè non c’è stato un solo giorno in cui non abbia pubblicato foto e video. In tanti hanno anche ipotizzato che potrebbe aver deciso di staccare da instagram perchè in crisi con Stefano De Martino. Sarà vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato il portale di gossip 361 Magazine:

“Non c’è alcuna crisi in corso…Si stanno semplicemente ritagliando momenti di pausa e intimità lontani dai social…”

Belen Rodriguez e il noto conduttore insieme in vacanza: ecco dove stanno passando questi giorni

Il portale 361 Magazine ha poi dichiarato di aver recentemente contattato una fonte vicina a Stefano De Martino e la popolare conduttrice di origini argentine, il cui ex ha ormai voltato pagina. In questa circostanza la suddetta fonte pare abbia rivelato che i due starebbero passando questi giorni in estremo relax all’Isola di Albarella. Con loro ci sarebbero anche Santiago e Luna Marie e tutta la famiglia dell’argentina al completo:

“Stando a quanto dichiara una fonte, pare che in vacanza nel parco del Delta del Pó ci sia anche la famiglia di Belèn e la stessa conduttrice Argentina…”

Insomma non solo non ci sarebbe nessuna crisi tra i due, ma anzi avrebbero deciso di passare questi giorni di vacanza lontani dal clamore dei social.

La conduttrice presa di mira da un collega: “Lei e la Canalis a Sanremo gareggiavano a chi arrivava più in ritardo”

Si segnala che il portale 361 Magazine ha anche rivelato che Paolo Kessisoglu ha rilasciato recentemente un’intervista al quotidiano Il Corriere della sera, dove ha svelato un un retroscena su Belen Rodriguez e la Canalis ai tempi in cui hanno lavorato insieme al Festival di Sanremo di Gianni Morandi: “Gareggiavano a chi arrivava più in ritardo…” Il comico e conduttore ha poi dichiarato che nonostante i loro presunti ritardi comunque si sono dimostrate brave e professionali: “No dai…Sono state molto brave…”