Camper, il retroscena mai svelato da Tinto: “E’ successo tanto tempo fa”

Il conduttore del programma di Rai1: “Anch’io ho fatto un viaggio in camper tanto tempo fa”

Camper, il programma del mezzogiorno estivo di Rai1, dopo un esordio non esaltante per quanto riguarda gli ascolti si è risollevato al punto che da oggi inizierà trenta minuti prima ossia alle 11:30. I conduttori sono Roberta Morise e Tinto. Quest’ultimo, in un’intervista al RadiocorriereTv, ha rivelato di aver fatto un viaggio sulle quattro ruote di un camper:

“E’ successo tanto tempo fa, quando frequentavo l’università. E’ stata un’esperienza incredibile. Oggi sono i miei figli a chiederlo e, conducendo questo programma, non ho più scuse”.

Al presentantore di Rai1 piace viaggiare in camper perché non c’è bisogno di prenotare alberghi e ristoranti e si vive immersi nella natura. La vacanza ideale per lui è con gli amici ma deve durare più di qualche giorno per scoprire luoghi e mangiare le specialità del posto.

Tinto parla del rapporto con Roberta Morise: “Siamo entrambi molto solari”

Il conduttore, che dopo Camper, potrebbe condurre una nuova trasmissione su Rai2, va molto d’accordo con la collega Roberta Morise con cui sta condividendo questa esperienza. Dice a riguardo:

“L’avevo conosciuta tanto tempo fa quando era stata ospite nel mio programma Frigo e, in quell’occasione, mi aveva colpito per la sua solarità, intelligenza e mediterraneità. Siamo entrambi molto solari”.

Tra i due si è creata una bella alchimia intellettuale, nessuno dei due ha la smania di prevalere sull’altro. Il presentatore è convinto che il loro affiatamento traspaia anche dal video.

Il conduttore di Camper parla della sua gavetta: “Fondamentale Stasera mi butto”

Tinto ha fatto tanta gavetta, Stasera mi butto è stato fondamentale nel suo percorso di crescita professionale e umana. Confessa che non si aspettava una pressione così forte. Dice: “La cosa più sbagliata che si possa fare in un Paese è non dare ai giovani la possibilità per esprimersi“. Vorrebbe ricevere il testimone da Antonella Clerici con cui ha lavorato per tanto tempo a La prova del cuoco e che gli ha dato sempre ottimi consigli. L’appuntamento con la trasmissione del daytime estivo di Rai1 è dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30.