Tinto, grande novità: dopo Camper farà un programma il sabato pomeriggio?

Pronta una nuova avventura per Tinto dopo Camper? Spunta l’indiscrezione

Da qualche settimana Tinto è sbarcato su Rai1 dove in compagnia di Roberta Morise ha ereditato la zona mezzogiorno da Antonella Clerici. La coppia, chiamata a sostituire la presentatrice in questi mesi estivi, sta ben figurando davanti al pubblico del primo canale, tanto che secondo le informazioni raccolte da TVBlog.it per Tinto sarebbe già pronta una nuova esperienza sempre sulle reti Rai. Made in Italy, questo è il titolo della nuova trasmissione collocata al sabato pomeriggio e che chiuderà il trenino di produzioni televisive che faranno compagnia ai telespettatori nel Sabato italiano pomeridiano della seconda rete del servizio pubblico. Il format farebbe parte dunque del rinnovamento tanto voluto per Rai2 del quale molto si sta discutendo in questo periodo. Con Tinto, vero nome di Nicola Prudente, dovrebbe esserci un altro presentatore molto apprezzato, ovvero Federico Quaranta.

Made in Italy sbarca su Rai2: da quando lo vedremo?

Adesso è il momento delle notizie, per vedere realmente all’opera insieme la coppia di divulgatori formata da Tinto e Federico Quaranta servirà aspettare almeno il prossimo autunno. Made in Italy, novità di Rai2, arriverà sul piccolo schermo subito dopo l’estate per una stagione tv che sarà all’insegna dei cambiamenti e della freschezza per quanto concerne il secondo canale. I due grandi amici si ricongiungeranno in questa nuova idea che andrà a comporre il pomeriggio del sabato di Rai2, anche se ancora non si hanno informazioni molto dettagliate su ciò che accadrà nell’innovativo format. La certezza è che nelle prossime settimane scopriremo meglio di cosa si tratta.

Tinto decolla sul primo canale: la nuova avventura inizia a prendere piede

I fan di Tinto da poche settimane hanno la possibilità di vedere all’opera l’artista in Camper insieme all’ex concorrente dell’Isola dei famosi Roberta Morise. I due hanno infatti raccolto il testimone di Antonella Clerici, che dopo una lunga stagione tv si sta godendo le meritate vacanze. I primi ascolti non hanno però regalato grandi risultati in termini di ascolti, anche se adesso la paura sembra passata e Camper sta iniziando a decollare grazie alla insolita coppia di presentatori.