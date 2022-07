Carlo Conti si prende il sabato sera: dovrà vedersela con Maria De Filippi

Gran ritorno per il conduttore toscano: riecco I migliori anni in tv

Grande notizia per Carlo Conti. Il conduttore toscano sotto contratto con la Rai nel corso della prossima stagione televisiva tornerà sul primo canale con una nuova edizione de I migliori anni. Un format che il presentatore di Firenze ha portato al successo sul piccolo schermo diversi anni fa, con l’ultima edizione ad oggi che è andata in onda nel 2017. Secondo quanto riportato da Blogo adesso, dopo alcuni anni di stop forzato, è previsto il gran ritorno de I migliori anni sul piccolo schermo. Sono tanti i fan nostalgici del programma in cui Conti ha ripercorso momenti gloriosi dello spettacolo italiano invitando ospiti eccezionali, e finalmente saranno accontentati dopo le tante voci degli anni passati. E per lo storico programma di Rai Uno è pronta anche la casella del sabato sera, giorno in cui I migliori anni dovrebbe andare in onda il prossimo anno.

Quando torna in tv il programma di Carlo Conti: super duello in arrivo con Maria De Filippi

Ma non è finita qui, perché sempre il ben informato portale Blogo ha poi fornito ulteriori dettagli riguardo al ritorno in tv de I migliori anni. Il programma, che avrà la solita e impeccabile conduzione di Carlo Conti, dovrebbe ritornare in tv poco dopo l’inizio dell’anno nuovo. Come si legge sul sito, il periodo di riferimento dovrebbe essere il dopo Sanremo, quindi presumibilmente da febbraio in poi. Il Festival affidato ad Amadeus sarà trasmesso dal 7 all’11 febbraio del 2023, dunque è possibile vedere il ritorno de I migliori anni da quella data in poi, al sabato sera. E l’avversario sarà la grande amica del conduttore, Maria De Filippi con il suo C’è posta per te.

Grandi sorprese per il presentatore

Già nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia di un possibile ritorno dello storico programma condotto da Carlo Conti e adesso sempre TvBlog.it ha riportato la conferma. E sarà tutto rinnovato, dalla scenografia al cast e tante altre novità. Il format era sbarcato sul piccolo schermo nel 2008, per poi lasciare nel 2017, anche se nessuno ha mai parlato di un addio definitivo alla tv. E Carlo Conti non si è mai fermato e in questi anni, che oltre a presentare il suo programma ufficiale, Tale e Quale Show ha sperimentato nuove trasmissioni, come Top 10 e la più recente The Band.