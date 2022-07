Carlo Verdone e il suo grande dolore segreto: “Sento la mancanza di…”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 6, 2022 , in Personaggi Tv

Il regista e attore rompe il silenzio su un suo grande dolore: “Mio padre mi manca molto”

È stato ospite al Lecco Film Fest e lì è stato raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera dove ha rivelato un suo grande dolore passato, Carlo Verdone, la morte del padre avvenuta nel 2009. L’attore e regista emblema della romanità ha confessato:

“Mio padre mi manca molto. L’altro giorno ho scritto la prefazione a un libro….Quando prendevo il ricevitore del telefono per leggergli un mio scritto, lui ascoltava e mi correggeva”

e poi Verdone mimando il gesto di allungare la mano verso il nulla ha aggiunto: “Non trovavo il telefono. Mi sono detto, ma cosa stai facendo?”. Insomma nonostante siano passati più di 10 anni dalla morte dell’amato genitore il regista ne sente ancora la mancanza anche perché era il suo punto di riferimento e colui a cui si rivolgeva per chiedere consigli.

Carlo Verdone ricorda un aneddoto sul padre scomparso: “Mi fece fare una figuraccia”

In pochi sanno che il padre del regista e attore, di recente giudice a The Band, insegnava cinema all’Università e che fu docente anche del figlio. Di quel periodo durante l’intervista Verdone ha rivelato un retroscena non molto divertente su esame che però, a posteriori, è stato forse uno dei più grandi insegnamenti che un padre possa dare ad un figlio:

“Mi chiese quello che non mi doveva chiedere: Dreyer. Non fu affatto generoso, facendomi fare una figuraccia tremenda. Ci rivediamo alla prossima sessione, mi congedò così.”

Il regista continua così il suo racconto: “Alla vigilia l’avevo pregato di chiedermi di Fellini e del neorealismo. A casa, dopo l’esame, si fece una grande risata e mi disse, ‘cosa avrebbero detto gli altri studenti se ti avessi protetto? La prossima volta preparati su Dreyer'”

Il regista e il messaggio di dolore per il padre morto: chi era Mario Verdone

Il padre di Carlo Verdone era un critico cinematografico e accademico per decenni docenti universitario fece anche parte della giuria per l’assegnazione del Premio Oscar. Ebbe tre figli tutti registi o produttori cinematografici Carlo, Luca e Silvia, moglie di Christian De Sica e morì nel 2009 a 91 anni e il figlio Carlo gli rese omaggio nel film Io, loro e Lara.