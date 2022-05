The Band, Carlo Verdone e la sua più grande delusione: “Ha rovinato…”

Carlo Verdone e la delusione nel suo passato: “Ha rovinato il finale”

Andrà in onda questa sera la finale dello show di Carlo Conti The Band. A rompere il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni è stato l’attore e regista romano, giudice del talent. Appassionato di musica sin da piccolo il comico ha nella sua collezione personale circa 4.000 tra vinili e cd. Ma non è tutto! L’attore è tornato indietro con la memoria ricordando il primo concerto a cui ha partecipato: quello dei Beatles a Roma nel 1965. Un evento durato appena 39 minuti, all’epoca infatti i concerti erano più corti di quelli odierni, terminato però con un imprevisto:

“Successe che un creti*o all’ultima canzone è salito sul palco per prendere il berrettino a John Lennon”.

Il giudice del talent di Rai1 ha poi però svelato che la bravata è costata cara a tutti:

“Lennon si è messo paura, ha buttato per terra la chitarra, ed è scappato. Seguito dagli altri Beatles. Il creti*o ci aveva rovinato il finale! Ricordo ancora le parolacce che si è preso”.

“Entrai in una bolgia infernale”, il racconto incredibile del noto attore

Sulla scia dei ricordi, Carlo Verdone, in attesa della finale di questa sera del talent musicale di Rai, ha ricordato un altro concerto (l’ultimo dei Verve) in cui è riuscito a resistere a una delle sue fobie per amore della musica. L’attore ha racconto di avere la fobia dell’alcool, di non sopportarne l’odore e soprattutto di essere schizzato anche da una goccia di vino. In quell’occasione però un incidente lo ha messo a dura prova:

“Andai a Londra per quella serata storica. Entrai in una bolgia infernale e, dopo qualche secondo, cadde dalla galleria il contenuto di un boccale di birra: mi prese in pieno”.

Tornato in hotel il regista ha raccontato di essersi lavato e aver lasciato i vestiti imbevuti di birra nel secchio della stanza.

“Non deve esserci, mi disturba moltissimo”, la confessione di Carlo Verdone

Sono due però i momenti in cui il giudice di The Band, che ha svelato perchè ha scelto di partecipare al programma di Carlo Conti, ama ascoltare musica: sotto la doccia e in macchina. Anche durante la stesura di un libro alcuni capitoli possono essere accompagnati da una leggera musica di sottofondo, ma non quando scrive una sceneggiatura. “La musica non deve esserci, mi disturba moltissimo”, ha raccontato il regista che ha sottolineato di ascoltare, quando è in auto musica “complicata” non commerciale come Scott Walker, ma di amare anche gli Who, i Led Zeppling, i Cure e i Pink Floyd.