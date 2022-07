Caterina Balivo su La7: nuovi retroscena e ultime voci sul suo programma

Novità per la conduttrice: ecco che format condurrà

Le novità e sorprese per Caterina Balivo non sono ancora finite. Dopo la decisione di passare a LA7 sta andando via via delineandosi il programma per il futuro. La conduttrice, come anticipato da TVBlog, sarà presente nel segmento preserale, dove introdurrà il TG di Mentana con un nuovo format. Come anticipato dal noto portale su LA7 sbarcherà infatti Lingo. Non parliamo di una vera e propria novità sul piccolo schermo, ma di una sorta di adattamento di uno storico format della tv, ovvero dello stesso Lingo che ha avuto i natali negli Stati Uniti d’America e che è stato poi riproposto in varie nazioni con stili differenti e che è andato in onda su Canale 5 diversi anni fa con la conduzione di Tiberio Timperi, tra il 1992 e il 1993. Un quiz dunque che è pronto a trovar spazio nei palinsesti della tv di Urbano Cairo e che prenderà via nella nuova stagione.

Caterina Balivo alla conduzione di Lingo: quello che si sa sul programma

Quello che è certo è che la conduttrice non vede l’ora di iniziare questa nuova grande avventura su LA7. Caterina Balivo si ritroverà dunque tra le mani la riproposizione di Lingo, che certamente avrà un nome differente e anche un regolamento con novità introdotte rispetto alla versione apprezzata in passato con Tiberio Timperi al timone. Stando alle informazioni raccolte e riportate da Blogo la conduttrice di Secondigliano è stata messa in palinsesto per tutta la prima metà della prossima stagione televisiva, quindi almeno fino alla fine dell’anno solare.

La nuova sfida della presentatrice: testa a testa con i colossi delle altre reti

Una sfida intrigante per Caterina Balivo, che sarà allo stesso tempo attesa da scontri auditel molto interessanti. Sulle reti ‘avversarie’ incontrerà infatti la classica concorrenza, con i programmi di Canale Cinque e Rai1 che da anni fanno la voce grossa in quello spicchio orario. E sarà così anche nella nuova stagione, con i vari Gerry Scotti, Liorni, Flavio Insinna, pronti a rilanciare i rispettivi game show. Ma sarà una donna contro tutti e questo rende la sfida ancora più gustosa in anticipo.